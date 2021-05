OTTAWA, ON, le 25 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance de la Jordanie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons au peuple jordanien et aux communautés jordaniennes du Canada et du monde entier pour célébrer le 75e anniversaire de l'indépendance de la Jordanie.

« Le Canada et la Jordanie entretiennent des relations étroites fondées sur des liens solides entre leurs populations et sur un engagement commun à protéger et à aider les réfugiés, à assurer une croissance économique durable et à long terme et à améliorer l'accès à une éducation de qualité.

« En 2009, la Jordanie est devenue le premier pays arabe à signer un accord de libre-échange avec le Canada. Nous avons hâte de renforcer notre partenariat en matière de commerce et d'investissement et de faire avancer des priorités communes comme la gouvernance inclusive et responsable, le renforcement du pouvoir économique des femmes ainsi que la paix et la sécurité au Moyen-Orient.

« En mars dernier, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il allait prolonger l'opération IMPACT. Cette prolongation permettra aux Forces armées canadiennes d'apporter un soutien à la Jordanie et à la région pendant une année supplémentaire, et de renforcer la capacité du pays à améliorer la sécurité intérieure et à défendre ses frontières. De concert avec la Jordanie et nos partenaires internationaux, nous continuerons de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région au moyen de solutions pacifiques aux conflits.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de la Jordanie. »

