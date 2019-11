Déclaration du premier ministre à l'occasion du 550e anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji

OTTAWA, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji :

« Aujourd'hui, les sikhs au Canada et à travers le monde célébreront le 550e anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji, fondateur du sikhisme.

« Guru Nanak Dev Ji a consacré sa vie à lutter contre la discrimination et mettre fin à la persécution. Il a enseigné aux gens à accepter la diversité et à faire preuve d'ouverture et de générosité. Les Canadiens sikhs mettent ces valeurs en pratique tous les jours et aident à bâtir un Canada meilleur.

« En cette occasion, familles et amis se réuniront pour réfléchir à la vie de Guru Nanak Dev Ji et à ses leçons de compassion, d'unité et d'égalité. Son message nous inspire à promouvoir l'inclusion et à célébrer les différences qui font notre force.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos vœux de paix et de bonheur à tous ceux qui célèbrent la naissance de Guru Nanak Dev Ji. »

