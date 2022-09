OTTAWA, ON, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 50e anniversaire de la série de hockey de 1972 entre le Canada et l'Union soviétique (la Série du siècle) :

« Il y a cinquante ans aujourd'hui, les meilleurs hockeyeurs professionnels du Canada affrontaient l'équipe nationale de l'Union soviétique lors de la finale d'une série de huit matches de hockey appelée la Série du siècle. Dans le contexte de la guerre froide, les deux pays jouaient l'un contre l'autre pour la toute première fois. Le style des deux équipes était différent, tout comme l'étaient l'ensemble de valeurs et les systèmes politiques qu'elles représentaient.

« Rares sont les moments qui ont su unir les Canadiens comme l'a fait la Série du siècle de 1972. On estime qu'en ce jeudi après-midi, les trois quarts de la population de l'époque - 15 millions de Canadiens - ont suivi le match final de la série depuis leur domicile, leur bureau ou leur salle de classe. Profitant des 34 secondes à peine qui restaient au tableau indicateur, Paul Henderson a assuré aux siens la victoire de la série en inscrivant le but gagnant du match final, faisant bondir de joie les Canadiens d'un océan à l'autre.

« Au milieu des tensions de la guerre froide, beaucoup ont vu dans la victoire du Canada bien davantage que la défaite d'un adversaire sur la patinoire. Elle a contribué à façonner l'identité des Canadiens. Par ailleurs, cette série a pavé la voie à l'intégration d'un plus grand nombre de hockeyeurs européens et issus du Bloc de l'Est aux ligues d'Amérique du Nord, si bien que leurs différents styles de jeu ont transformé le hockey à jamais.

« La ténacité et la détermination dont les joueurs ont fait preuve durant toute la Série du siècle restent un exemple de ce qu'on peut accomplir lorsqu'on y met le travail, les soins et le cœur nécessaires. Ces héros nous ont appris à ne jamais abandonner et enseigné une leçon qui pourrait bien être la plus importante de toutes : ils nous ont montré qu'une compétition pacifique sur la patinoire peut mener loin sur la voie de la diplomatie. Le monde d'aujourd'hui est différent de ce qu'il était durant la guerre froide. Les défis qui se présentent à nous ne sont pas les mêmes, mais nous n'arrêterons jamais de nous battre pour les causes nobles.

« La semaine dernière, j'ai eu l'honneur de rencontrer les héros d'Équipe Canada de 1972 et de me lever à la Chambre des communes pour commémorer ce moment emblématique - l'un des plus grands de l'histoire sportive du Canada. Aujourd'hui, en marquant le 50e anniversaire de la Série du siècle et en célébrant chaque membre de cette équipe historique, rappelons-nous ce que les Canadiens ont de meilleur à offrir. Continuons de faire en sorte que les gens - jeunes et moins jeunes, joueurs et amateurs - puissent participer à ce sport dans une ambiance sécuritaire et respectueuse. Souvenons-nous également qu'avec de l'espoir et beaucoup de travail, aucun défi n'est insurmontable. »

