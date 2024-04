OTTAWA, ON, le 17 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 42e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés :

« La Charte canadienne des droits et libertés est l'une des plus grandes réalisations de notre pays. Au cœur de notre identité canadienne, la Charte représente la liberté, la démocratie et les valeurs d'égalité, de diversité et d'inclusion. Il y a 42 ans aujourd'hui, la Charte a été adoptée et, chaque année, nous réaffirmons ses principes.

« La Charte garantit nos droits fondamentaux et affirme l'égalité de tous les Canadiens, peu importe leur race, leur âge ou leurs capacités. La Charte protège les droits relatifs à l'utilisation de nos deux langues officielles. Elle veille à ce que nous puissions exprimer nos pensées ou pratiquer notre religion à notre manière. Elle préserve le droit de chaque Canadien d'être traité avec respect et dignité.

« En cette occasion, nous célébrons également le 42e anniversaire de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada. L'article 35 sert de fondement aux efforts que nous déployons actuellement pour faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, notamment dans le cadre du Plan d'action 2023-2028, une feuille de route évolutive qui nous permettra d'atteindre les objectifs énoncés dans la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ensemble, nous continuerons d'avancer sur le chemin de la réconciliation et de travailler à l'établissement d'une relation renouvelée et constructive avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tout le monde à en apprendre davantage sur la Charte et à reconnaître notre responsabilité collective de contribuer à la promotion des valeurs qu'elle consacre. Ensemble, nous contribuerons à faire du Canada le pays libre et prospère que nous sommes fiers d'appeler le nôtre. »

