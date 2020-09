OTTAWA, ON, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le 40e anniversaire du Marathon de l'espoir de Terry Fox :

« Terry Fox est ce héros canadien qui nous a enseigné de précieuses leçons sur l'importance d'aider les autres. Après avoir perdu une jambe à cause d'un cancer, il a couru le Marathon de l'espoir afin de recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Ayant comme point de départ l'endroit le plus à l'est du Canada à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, Terry a couru un marathon par jour pendant 143 jours, et ce, avec une jambe artificielle. Malheureusement, avant l'arrivée de Terry à Thunder Bay, en Ontario, le 1er septembre 1980, son cancer s'était propagé aux poumons et il a dû mettre un terme à sa traversée canadienne.

« Durant tout son périple, Terry n'a jamais perdu espoir et il tenait à impliquer les gens sur sa route tout en combattant la maladie. Ses réalisations extraordinaires ont su capter l'attention du pays tout entier, susciter l'espoir des Canadiens et aider à transformer leur opinion des personnes handicapées. Quarante ans plus tard, la persévérance et le message d'espoir de Terry, qui sont d'autant plus de circonstance en cette pandémie de COVID-19, continuent d'inspirer des gens partout au Canada et à travers le monde.

« La Journée Terry Fox annuelle est maintenant une tradition canadienne, qui trouve son inspiration dans la capacité de Terry de sensibiliser les gens au sujet du cancer et d'encourager des millions de gens à faire des dons pour cette cause. Cette année, la course du 20 septembre sera virtuelle. Bien que nous ne puissions la faire ensemble physiquement, nous pouvons courir, marcher et rouler en son honneur et participer aux campagnes de collecte de fonds dans nos communautés.

« En juillet 2019, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 150 millions de dollars sur cinq ans dans l'Institut de recherche Terry Fox. Ces fonds aideront à mettre en place un réseau national de centres de cancérologie nommé Marathon de l'espoir pour faire avancer la médecine de précision dans la recherche sur le cancer qui se fait à travers le pays. Nous pourrons alors concrétiser le rêve de Terry Fox qui est de bâtir un monde où le cancer n'existe plus. En mai 2019, le gouvernement a également annoncé un investissement pouvant atteindre 49 millions de dollars dans la Plateforme numérique de découvertes et de santé, qui est codirigée par l'Institut de recherche Terry Fox et implique plus de 90 partenaires à travers le Canada. Grâce aux nouvelles technologies, nous bâtissons l'avenir des soins de santé modernes au pays. Cela est fait au moyen de travaux de recherche à la fine pointe mis en commun dans des domaines comme le cancer. Ainsi, nous aiderons tous les Canadiens à vivre en meilleure santé et plus longtemps.

« Grâce à son courage, sa discipline, sa persévérance et sa patience exemplaires, Terry Fox a laissé un héritage qui a inspiré des générations de gens et aidé à recueillir plus de 800 millions de dollars en son nom. Aujourd'hui, et le 20 septembre, lorsque vous participerez à la course près de chez vous, pensez à Terry et à ce que vous pourriez faire pour contribuer à sa mission, soit celle de trouver le moyen de guérir tous les types de cancer. »

