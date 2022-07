Déclaration du premier ministre à l'occasion du 39e anniversaire du Juillet noir

OTTAWA, ON, le 23 juill. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 39e anniversaire du Juillet noir :

« Aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie ou ont été déplacés lors des événements horribles et violents du Juillet noir.

« En juillet 1983, des pogroms anti-Tamouls ont éclaté à Colombo, après des décennies d'agitation et de tensions croissantes dans tout le pays. Appelés les événements du "Juillet noir", ces événements meurtriers ont déclenché un conflit armé qui a duré 26 ans, coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, détruit des maisons et des entreprises appartenant à des Tamouls et poussé des centaines de milliers de personnes à l'exil.

« Dans les mois qui ont suivi les événements du Juillet noir, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un programme de mesures spéciales pour répondre à la violence au Sri Lanka, lequel a aidé plus de 1 800 Tamouls à se réinstaller au Canada. J'ai eu le privilège de rencontrer de nombreux Canadiens d'origine tamoule qui ont survécu au Juillet noir et j'ai été ému par leurs expériences déchirantes de perte, de déplacement et de résilience. Le Canada compte aujourd'hui l'une des plus grandes diasporas tamoules au monde, et nous remercions les Canadiens d'origine tamoule d'avoir si largement contribué à faire du Canada l'endroit fort, dynamique et inclusif qu'il est aujourd'hui.

« Aujourd'hui, nous pensons à la population du Sri Lanka, qui souffre de la crise économique et politique en cours. À la suite de l'élection récente du nouveau président, Ranil Wickremesinghe, par le Parlement sri-lankais, le Canada encourage fortement le gouvernement du Sri Lanka à promouvoir la démocratie et les droits de la personne et à préserver la primauté du droit alors qu'il s'efforce de régler cette crise et d'entreprendre les réformes nécessaires pour bâtir un Sri Lanka pacifique, prospère et réconcilié. Le Canada réitère également la nécessité d'assurer le respect du droit de manifester et de la liberté de presse en cette période difficile.

« En ce jour, nos pensées accompagnent tous ceux qui ont souffert et perdu des membres de leur famille, des amis et des voisins pendant le Juillet noir et le conflit qui s'en est suivi. Nous nous engageons à travailler ensemble pour aider à bâtir un avenir meilleur pour tous. »

