OTTAWA, ON, le 3 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 30e anniversaire de la réunification de l'Allemagne :



« Aujourd'hui, nous nous joignons à la population allemande pour célébrer le jour de l'Unité allemande et les 30 ans de la réunification de l'Allemagne.

« Le 3 octobre 1990, moins d'un an après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest se réunifiaient. Après des décennies de division, les Allemands se sont unis pour bâtir un pays attaché aux valeurs que sont la liberté, la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit.

« Au cours des 30 années qui ont suivi, l'Allemagne unie a travaillé afin de guérir les blessures laissées par la guerre froide. La réunification a été un moteur d'intégration au pays et à travers l'Europe, où elle a donné lieu à un renforcement de l'union politique, économique et monétaire au sein de l'Union européenne (UE). L'Allemagne s'est faite la championne de l'entrée dans l'UE d'anciens pays communistes de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, réunissant ainsi sous la bannière de la paix un continent autrefois séparé par le rideau de fer. Elle a fait preuve de ce même leadership en 2015 et en 2016, lorsque les Allemands ont réagi à la crise humanitaire en Syrie en ouvrant leurs cœurs, leurs foyers et leurs communautés à plus d'un million de personnes qui fuyaient la guerre et la violence.

« Le Canada a été le premier allié de l'OTAN à déclarer son soutien à la réunification de l'Allemagne. Depuis, nous sommes aux côtés de l'Allemagne comme ami proche et comme partenaire. Nous collaborons étroitement au sein d'instances internationales comme le G7, le G20, l'OTAN, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et les Nations Unies. Ensemble, nous travaillons à renforcer le multilatéralisme, à défendre un système international fondé sur des règles et à bâtir un monde plus juste, plus pacifique et plus sûr.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un heureux jour de l'Unité allemande à tous ceux qui célèbrent cette fête. J'invite tous les Canadiens à reconnaître les réalisations de l'Allemagne au cours des 30 dernières années. »

