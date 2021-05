OTTAWA, ON, le 18 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de la fin du conflit armé au Sri Lanka :

« Aujourd'hui, à l'occasion du 12e anniversaire de la fin du conflit armé au Sri Lanka, nous nous souvenons de tous ceux qui ont été tués ou blessés, et de tous ceux qui ont été touchés par les nombreuses années de conflit, notamment durant la dernière phase de la guerre à Mullivaikal. Nous offrons également nos plus sincères condoléances aux survivants et à leurs familles, ainsi qu'à tous ceux qui vivent avec la douleur et le traumatisme causés par ce conflit.

« Douze ans plus tard, les blessures et les cicatrices de ce conflit persistent, alors que les survivants et tous ceux qui ont fait face à l'adversité, subi des pertes et enduré des traumatismes cherchent toujours des réponses, notamment sur le sort des membres de leur famille et de leurs proches disparus et sur l'endroit où ils se trouvent.

« Le Canada faisait partie du groupe central du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en mars dernier où le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a reçu le mandat de "collecter, regrouper, analyser et préserver les informations et les preuves" relatives aux violations commises au Sri Lanka.

« En cet anniversaire, le Canada réitère son appel au gouvernement du Sri Lanka pour qu'il trouve une solution aux facteurs sous-jacents de ce conflit. Nous continuerons de plaider en faveur d'un processus de responsabilisation efficace et d'apporter notre soutien à tous ceux qui œuvrent pour la justice, la réconciliation et l'inclusion, lesquelles sont essentielles pour assurer la paix et la prospérité à long terme au Sri Lanka.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à prendre le temps aujourd'hui de reconnaître les contributions importantes que les Canadiens d'origine tamoule continuent d'apporter à notre pays ainsi que l'adversité qu'ils ont surmontée. »

