OTTAWA, ON, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 1 000e jour écoulé depuis que le vol PS752 d'Ukraine International Airlines a été abattu de manière flagrante :

« Il y a 1 000 jours, le régime iranien a semé l'horreur en abattant de manière illégale le vol de passagers PS752. De ce fait, il a fauché la vie des 176 personnes innocentes qui étaient à bord, dont 55 Canadiens, 30 résidents permanents et un total de 138 personnes qui voyageaient à destination du Canada. C'étaient des mères, des pères, des fils, des filles, des enseignants et des élèves, mais surtout, c'étaient des gens aimés.

« Au cours des 1 000 jours qui se sont écoulés depuis, des gens de partout au pays ont pleuré leurs proches. Nous, Canadiens, partageons leur deuil. Hier, j'ai rencontré les familles des victimes du vol PS752 pour leur offrir mes plus sincères condoléances. Au lendemain de ce crime, le Canada les a soutenues - et nous continuerons de le faire. Nous avons instauré de nouvelles voies vers la résidence permanente pour les familles des survivants et offert du soutien en santé mentale, et nous réaffirmons constamment l'engagement inébranlable du Canada de tenir le régime iranien responsable de ses actes horribles.

« Le Canada et ses partenaires du Groupe de coordination sont déterminés à amener l'Iran à rendre des comptes, conformément au droit international. Au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale, le Canada continue de faire progresser l'Initiative sur la sécurité aérienne et de combler les lacunes du processus d'enquête sur les accidents afin de s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise jamais. Nous continuons sans relâche notre quête de justice pour les familles de ces victimes et nous ne reculerons devant rien pour que le régime réponde de ses actes.

« Aujourd'hui, le régime poursuit sa répression à l'encontre des courageuses Iraniennes qui manifestent contre la mort tragique de Mahsa Amini aux mains de la soi-disant "police des mœurs" iranienne. Des manifestants ont été tués par dizaines. Une fois de plus, le régime iranien montre son mépris flagrant des droits de la personne et de la vie humaine. Le Canada appuie sans réserve ces braves femmes qui marchent dans les rues d'Iran et de partout dans le monde en signe de solidarité.

« Cette propension inacceptable aux violations flagrantes et systématiques des droits de la personne et aux meurtres brutaux doit cesser. C'est pourquoi hier, nous avons imposé de nouvelles sanctions contre l'Iran en visant 34 individus et entités. Il s'agit notamment de la "police des mœurs" du régime iranien et de hauts gradés du régime, dont certains appartiennent au Corps des Gardiens de la révolution islamique. Ces sanctions s'ajoutent aux sanctions et mesures que nous avons déjà mises en place et qui sont parmi les plus sévères qu'un pays ait prises contre l'Iran. Elles reflètent également le fait que le Canada reconnaît l'Iran comme un État soutenant le terrorisme.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des victimes innocentes du vol PS752 et nous sommes solidaires de tous ceux qui défendent les droits de la personne, au pays comme à l'étranger. Le régime iranien devra rendre compte de ses actes horribles. »

