OTTAWA, ON, le 27 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom Kippour :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde souligneront le début de Yom Kippour, marquant ainsi la fin des dix Jours Redoutables.

« En ce jour du Grand Pardon, familles et amis jeûneront, prieront et demanderont pardon. Yom Kippour est également un moment de réflexion sur l'année qui s'achève et une occasion d'établir de nouveaux objectifs pour celle qui vient. Avec une détermination renouvelée, les Canadiens juifs continueront d'apporter d'innombrables contributions au Canada, comme ils le font depuis de nombreuses générations.

« Cette année, nous déployons des efforts soutenus visant à lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19 et à assurer notre sécurité et celle de nos communautés. J'encourage ceux qui soulignent cette fête à respecter les directives officielles en matière de santé, à maintenir la distanciation physique et à célébrer de manière responsable.

« Sophie et moi souhaitons G'mar Chatima Tova à tous ceux qui célèbrent Yom Kippour. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/