OTTAWA, ON, le 27 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom HaShoah, le Jour commémoratif de l'Holocauste :

« Ce soir, au coucher du soleil, nous nous joindrons aux communautés juives et à d'autres communautés au Canada et à travers le monde pour observer Yom HaShoah et nous souvenir des six millions de juifs innocents qui ont été emprisonnés, torturés et assassinés par les nazis.

« L'Holocauste, appelé la Shoah en hébreu, est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Nous devons tous poursuivre nos efforts pour que les victimes ne soient jamais oubliées et pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus.

« En cette triste journée, j'encourage tous les Canadiens à écouter les récits des survivants, qui gardent vivante la mémoire des victimes de la Shoah. Le mois dernier, c'est avec émotion que j'ai visité le mémorial du quai 17 à Berlin, en Allemagne, consacré aux personnes qui ont été déportées durant l'Holocauste et dont bon nombre ne sont jamais rentrées chez elles.

« Alors que les personnes juives au Canada et ailleurs dans le monde continuent de faire face à la violence et à la haine, le gouvernement du Canada lutte contre la montée de l'antisémitisme et le négationnisme. Nous donnons suite à l'engagement que nous avons pris dans le Budget 2022 de modifier le Code criminel afin d'interdire la négation et la minimalisation de l'Holocauste au Canada. Dans le Budget 2022, nous nous sommes également engagés à offrir un soutien permanent à l'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme et avons proposé des investissements dans le renouvellement des musées canadiens de l'Holocauste.

« En 2021, le gouvernement a tenu le premier Sommet national sur l'antisémitisme du Canada afin de cerner les mesures que le gouvernement peut prendre pour régler les principaux problèmes auxquels les communautés juives font face, et il a pris des engagements concrets au Forum international de Malmö sur la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. De plus, nous élaborons un guide d'accompagnement pour la définition opérationnelle de la notion d'antisémitisme par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, que nous avons adoptée dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, et nous jouons un rôle de premier plan dans l'avancement des priorités de l'Alliance.

« Malgré le travail en cours, il reste beaucoup à accomplir. Aujourd'hui, l'antisémitisme moderne et le négationnisme sont également répandus en raison de la désinformation sur Internet et dans les médias sociaux. Par l'intermédiaire de l'Initiative de citoyenneté numérique, du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme et du groupe de travail interparlementaire international sur la lutte contre l'antisémitisme en ligne, nous faisons face aux défis, aux menaces et aux répercussions de la haine, de l'antisémitisme et de la désinformation en ligne au Canada et dans le monde.

« Nous avons tous la responsabilité de continuer à rendre hommage aux victimes de l'Holocauste et de veiller à ce que leurs récits continuent de résonner dans la mémoire des prochaines générations. Ensemble, promettons : "plus jamais". »

