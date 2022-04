OTTAWA, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vaisakhi :

« Aujourd'hui, les sikhs du Canada et du monde entier vont célébrer Vaisakhi.

« Le jour le plus sacré de la religion sikhe, Vaisakhi célèbre la création de la communauté des sikhs baptisés, aussi appelée Khalsa, par le Guru Gobind Singh Ji en 1699.

« Pour marquer cette occasion, les sikhs se réunissent habituellement dans leur gurdwara local pour prier et lire des textes sacrés et, partout au pays, ils organisent des processions religieuses, appelées nagar kirtans. Les deux dernières années ont été difficiles, mais je sais que les gens ont pu trouver de l'inspiration dans les enseignements du sikhisme, qui prône l'égalité, l'unité et la justice sociale. Ce sont des valeurs que nous cherchons tous à incarner, aujourd'hui et à mesure que nous nous remettons de la pandémie pour avancer vers des jours meilleurs.

« Vaisakhi invite tous les Canadiens à rendre hommage à la communauté sikhe de notre pays, qui compte parmi les plus importantes au monde. C'est l'occasion de célébrer les nombreuses contributions que les Canadiens sikhs ont apportées, et continuent d'apporter à l'édification du Canada fort, diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui. Depuis le début de la pandémie, les Canadiens de confession sikhe ont montré leur attachement à leurs communautés et à leur pays en pratiquant le seva - le service désintéressé. Ils ont prêté main-forte à leurs banques alimentaires locales, fourni des vêtements chauds aux personnes en situation d'itinérance et recueilli de l'argent pour de nombreuses autres initiatives communautaires.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux à la communauté sikhe et à tous ceux qui célèbrent Vaisakhi, au pays comme ailleurs dans le monde.

« Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. »

