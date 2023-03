OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Norouz :

« Aujourd'hui, les communautés iraniennes, afghanes, kurdes, zoroastriennes, bahá'íes, ismaéliennes, azerbaïdjanaises, tadjikes et d'Asie centrale, ainsi que de nombreuses autres communautés dans le monde entier, célèbrent Norouz - le Nouvel An persan. Cette tradition ancienne, qui se déroule au même moment que l'équinoxe du printemps, transcende les générations et les frontières, et réunit plus de 300 millions de personnes dans le monde, en particulier dans les communautés où la culture persane exerce une forte influence.

« Nous nous joignons à tous ceux qui célèbrent Norouz pour souligner l'arrivée du printemps et le renouveau de la nature. Pendant les festivités, les gens lisent des poèmes, se rassemblent autour de la table des Haft sîn, échangent des cadeaux et partagent des repas festifs.

« Cette année a été particulièrement difficile pour les Iraniens, surtout pour les femmes. Alors qu'ils se battent pour le respect de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux, nous leur témoignons notre solidarité et amplifions leurs appels en faveur d'un changement fondé sur l'égalité, le respect et la justice. Profitons des célébrations de Norouz pour envisager l'avenir avec espoir et optimisme.

« J'invite tous les Canadiens à célébrer les nombreuses communautés qui observent cette journée ainsi que leurs importantes contributions à notre pays. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons à tous ceux qui célèbrent Norouz une nouvelle année sous le signe du bonheur, de la santé et de la paix.

« Har Ruz etan Nowruz, Nowruz etan Pyrouz. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]