OTTAWA, ON, le 24 déc. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Noël :

« Joyeux Noël à tous! Cette période de l'année est tellement spéciale : c'est l'occasion de nous réunir avec nos proches, de célébrer l'esprit des Fêtes et d'exprimer notre gratitude pour tout ce qui rend ce monde si agréable.

« Pour les chrétiens, c'est le moment de célébrer la naissance de Jésus Christ et de réfléchir à son histoire, qui incarne la bonté, le pardon et la foi. Les enseignements puisés dans le récit de sa vie sont universels. Ils sont une source d'inspiration et ils nous réconfortent chaque fois que nous les entendons et réentendons.

« Pour vous, il se peut que les Fêtes soient synonymes de grands rassemblements familiaux, de repas festifs, de cadeaux et de réjouissances. Pour d'autres, cependant, cette période peut être très difficile. Pour les personnes en deuil, inquiètes ou seules, elle peut même être le moment le plus difficile de l'année, où la solitude se fait le plus sentir. Profitons donc de l'occasion pour prendre des nouvelles des gens de notre entourage qui ont connu une année difficile et qui pourraient avoir besoin de nous plus que nous le pensons.

« Au moment où nous réfléchissons à l'année qui se termine et à celle qui commence, continuons de faire preuve d'amour et de rester bienveillants envers nous-mêmes comme envers ceux dans le besoin. Prenons également le temps de remercier ceux qui se dévouent à faire du Canada le pays dont nous sommes si fiers. Je pense entre autres aux courageux membres des Forces armées canadiennes, aux vaillants premiers intervenants et travailleurs essentiels et aux innombrables bénévoles. Merci à vous tous.

« Que cette fête apporte de la joie au cœur de ceux qui la célèbrent et du réconfort à ceux qui souffrent. Où que vous soyez, j'espère que l'année à venir sera pleine de lumière et d'espoir. Joyeux Noël. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

