OTTAWA, ON, le 17 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner Navratri :

« Ce soir, les communautés hindoues au Canada et à travers le monde célébreront le début de Navratri.

« Célébré pendant neuf nuits et dix jours à l'automne, Navratri symbolise le triomphe du bien sur le mal et est l'une des fêtes les plus importantes de l'année dans la foi hindoue.

« Habituellement, familles et amis se réunissent pour prier, danser et observer des traditions qui s'expriment sous des centaines de formes et qui ont été transmises d'une génération à l'autre. Cette année, alors que nous poursuivons notre combat contre la pandémie mondiale de COVID-19 et suivons les consignes de santé publique pour assurer la sécurité de tous, les communautés hindoues et non hindoues se tourneront vers des moyens virtuels pour célébrer cette fête à la maison.

« Navratri nous donne l'occasion de reconnaître les nombreuses contributions de la communauté hindoue du Canada qui ont permis de bâtir un pays meilleur, plus juste et plus inclusif.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons un heureux Navratri à tous ceux qui célèbrent cette occasion, au Canada et ailleurs dans le monde. »

