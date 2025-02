OTTAWA, ON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Mahashivratri :

« Ce soir, à la veille de la nouvelle lune, les communautés hindoues du Canada et d'ailleurs dans le monde célébreront Mahashivratri, qu'on appelle également la Grande nuit de Shiva.

« Mahashivratri, l'une des plus importantes fêtes hindoues, est un moment de réflexion et de nouveaux départs. À cette occasion, familles, amis et communautés se rassemblent pour célébrer le triomphe de la lumière sur les ténèbres et la quête d'un avenir meilleur et plus prometteur.

« Le Canada est fier d'accueillir une dynamique communauté hindoue. En ce jour tout particulier, j'encourage les Canadiens à en apprendre davantage sur Mahashivratri et sur ce que les Canadiens de confession hindoue apportent à notre pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un joyeux Mahashivratri à tous ceux qui le célèbrent. »

