OTTAWA, ON, le 10 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale du laboratoire médical, qui se déroule du 10 au 16 avril 2022 :

« Aujourd'hui, tandis que nous soulignons le début de la Semaine nationale du laboratoire médical, nous rendons hommage aux professionnels des laboratoires médicaux du Canada. Qu'elles travaillent dans l'ombre ou aux premières lignes de la pandémie, ces personnes dévouées jouent un rôle essentiel chaque jour dans le réseau de la santé au pays.

« Nos professionnels des laboratoires médicaux contribuent grandement à la santé et au bien-être de tous les Canadiens et sauvent des vies lorsqu'ils traitent, analysent et documentent des échantillons de tests. Ils fournissent des données essentielles qui permettent d'orienter les diagnostics, les traitements et les soins aux patients dans tous les cas allant du cancer à la COVID-19.

« Depuis le début de la pandémie, près de 60 millions de tests de la COVID-19 ont été effectués au Canada, et les efforts se poursuivent pour retracer, traiter et surveiller la maladie. Comme les autres travailleurs des soins de santé et de première ligne, les professionnels des laboratoires médicaux se sont surpassés pour aider à sauver des vies et à protéger les Canadiens d'un océan à l'autre, et nous les remercions pour ce dévouement.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tout le monde à prendre le temps de témoigner de la gratitude envers le précieux travail que nos professionnels des laboratoires médicaux ont fait et continuent de faire pour sauver des vies et protéger les Canadiens à travers le pays. »

