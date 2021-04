OTTAWA, ON, le 11 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale du laboratoire médical, qui se déroule du 11 au 17 avril :

« Aujourd'hui, au moment où nous marquons la première journée de la Semaine nationale du laboratoire médical, nous saluons et célébrons les professionnels des laboratoires médicaux du Canada. Qu'ils travaillent en coulisse ou en première ligne, ils sont des membres essentiels de notre équipe de soins de santé et de notre réponse à la COVID-19.

« Depuis le début de la pandémie mondiale, plus de 28 millions de tests de dépistage de la COVID-19 ont été réalisés à travers le pays. Derrière chaque test se trouvent des professionnels de laboratoire dévoués et hautement qualifiés qui travaillent jour et nuit, de concert avec d'autres professionnels de la santé, pour détecter des cas de COVID-19 en vue de freiner la propagation du virus et de protéger les Canadiens.

« Chaque jour, les professionnels de laboratoire jouent un rôle crucial dans notre santé et notre bien-être, qu'il s'agisse d'établir un diagnostic précis du cancer, de mettre au point des vaccins essentiels ou de surveiller la santé d'une future maman.

« Pendant que nous continuons à nous mobiliser pour lutter contre la pandémie, j'espère que vous prendrez un moment cette semaine pour penser aux professionnels de laboratoire du Canada et au travail inestimable qu'ils ont accompli, et qu'ils continuent d'accomplir afin de sauver des vies et de nous protéger. Les meilleures façons de remercier ces héros du quotidien sont de continuer à porter le masque, de télécharger et utiliser l'application Alerte COVID, d'écouter les experts de la santé publique et de rester à la maison le plus possible.

« À tous les professionnels de laboratoire : nous reconnaissons votre travail et nous vous remercions. »

