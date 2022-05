OTTAWA, ON, le 9 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers, qui se déroule du 9 au 15 mai :

« Aujourd'hui, en cette première journée de la Semaine nationale des soins infirmiers, nous saluons le courage, les sacrifices et l'engagement des infirmières et des infirmiers et le rôle important qu'ils jouent pour favoriser la santé et le bien-être des gens au Canada et dans le monde entier.

« Le thème de cette année - #NousRépondonsÀLAppel - vise à reconnaître les efforts inlassables de milliers d'infirmiers et infirmières qui travaillent chaque jour dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les établissements de santé publique du Canada pour assurer notre sécurité et celle de nos proches. Au cours des deux dernières années, en première ligne de la pandémie, ils ont travaillé de longues heures, ont risqué leur santé et ont été confrontés à l'épuisement physique et mental. Bon nombre d'entre eux ont également travaillé dans les coulisses, notamment dans la recherche des contacts et l'élaboration de politiques et de programmes de santé publique visant à garder les Canadiens en santé. Chaque jour, ils continuent de prendre soin de nos plus vulnérables, d'administrer des vaccins et des doses de rappel et de travailler fort pour nous protéger, nous et nos communautés.

« Le gouvernement du Canada continue d'être là pour les infirmiers et les infirmières comme ils le sont pour nous. Depuis le début de la pandémie, nous avons investi plus de 12,8 milliards de dollars dans l'achat de fournitures, notamment de l'équipement de protection individuelle et de l'équipement biomédical, ce qui a permis de fournir plus de 1,8 milliard d'articles de protection aux travailleurs de la santé et aux communautés. En 2020, nous avons octroyé 700 millions de dollars supplémentaires aux provinces et aux territoires dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire, afin de renforcer notre système de soins de santé et de donner aux travailleurs de la santé les ressources dont ils ont besoin. Nous avons également fourni aux provinces et aux territoires 4,5 milliards de dollars en suppléments du Transfert canadien en matière de santé, et avons proposé un autre supplément de 2 milliards de dollars en mars 2022. De plus, le Budget 2022 propose d'augmenter de 50 % le montant maximal d'exonération des prêts d'études canadiens pour le personnel infirmier travaillant dans des communautés rurales ou éloignées mal desservies.

« Il s'agit d'un travail important, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour offrir à tous les travailleurs de la santé le soutien et les ressources dont ils ont besoin afin d'assurer notre sécurité. C'est pourquoi, plus tôt cette année, le gouvernement a annoncé le lancement d'un processus pour la nomination d'un infirmier en chef du Canada, qui veillera à ce que les voix et les perspectives des infirmiers et infirmières soient entendues, qu'elles soient prises en compte dans l'élaboration des politiques de soins de santé de notre pays et qu'elles contribuent à orienter l'évolution des soins dans nos communautés.

« Alors que nous marquons le début de la Semaine nationale des soins infirmiers, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour remercier nos infirmiers et infirmières. Nous vous sommes incroyablement reconnaissants de votre travail acharné, de vos sacrifices et de votre dévouement. Notre pays vous doit beaucoup. »

