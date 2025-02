OTTAWA, ON, le 2 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine du développement international, qui se déroule du 2 au 8 février 2025 :

« Aujourd'hui, à l'occasion du début de la Semaine du développement international, nous réfléchissons aux efforts que déploie le Canada pour éradiquer la pauvreté et favoriser un monde plus pacifique et plus prospère pour tous.

« Au cours de la dernière année, nous avons réalisé d'importants investissements dans des initiatives clés visant à améliorer la vie des gens partout dans le monde. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue en septembre dernier, le Canada s'est joint aux dirigeants des différents pays du monde pour adopter le Pacte pour l'avenir, un accord ambitieux qui nous permettra de collaborer à relever les défis communs les plus urgents. Nous avons également consacré 200 millions de dollars afin de promouvoir l'accès des femmes et des jeunes filles à des services complets relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs ainsi que pour intensifier nos efforts pour faire progresser l'égalité des sexes et salariale, lutter contre les changements climatiques et réagir aux crises humanitaires dans le monde entier. Le Canada est résolu à respecter ses engagements à l'égard des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

« Le thème de cette année, "Bâtir un monde meilleur ensemble", nous rappelle qu'il reste encore beaucoup à faire. En cette Semaine du développement international, rendons hommage aux Canadiens exceptionnels qui travaillent chaque jour à rendre le monde meilleur, plus sûr et plus prospère. Ensemble, continuons à progresser. »

