Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine du développement international

OTTAWA, le 2 févr. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine du développement international, qui se déroule du 2 au 8 février 2020 :

« Aujourd'hui marque le début de la 30e Semaine du développement international, une période durant laquelle nous reconnaissons les efforts et les sacrifices que font les travailleurs, les bénévoles et les partenaires qui œuvrent dans le domaine du développement international pour faire de notre monde un endroit meilleur pour tous.

« Le thème de cette année, Visez les objectifs, nous met au défi de prendre des mesures au pays et à l'étranger pour favoriser l'atteinte des objectifs énoncés dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Fidèle à ses valeurs, le Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités, bâtir des sociétés plus prospères et plus pacifiques, et protéger la planète.

« Pour bâtir un avenir meilleur et plus durable, nous devons donner à chacun une chance égale de réussir. Veiller à l'autonomisation des femmes et des filles et au respect de leurs droits permet à ces dernières d'apporter des changements positifs à leurs familles et leurs communautés. Nous avons donc lancé la première Politique d'aide internationale féministe du Canada pour lutter contre les inégalités et protéger les droits des femmes et des filles à travers le monde.

« Le Canada, de concert avec ses partenaires de développement, continuera de faire preuve de leadership et de protéger les plus vulnérables. Nous continuerons d'améliorer l'accès aux soins de santé, la nutrition et l'éducation. Pour ce faire, nous réalisons des investissements ciblés, notamment pour promouvoir le développement durable et aider plus de gens à sortir de la pauvreté. De plus, nous faisons de l'éducation inclusive une priorité et finançons des projets qui amélioreront l'accès à une éducation de qualité pour les femmes et les filles en situation de crise et de conflit.

« Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où personne ne souffre de la faim, où personne ne se sent en danger et où personne n'est laissé pour compte. Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à célébrer tous ceux qui travaillent fort tous les jours pour autonomiser les gens, renforcer les communautés et bâtir des économies plus fortes. »

