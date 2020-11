Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine des vétérans

OTTAWA, ON, le 5 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine des vétérans, qui se déroule du 5 au 11 novembre 2020 :

« Aujourd'hui, nous soulignons le début de la Semaine des vétérans et rendons hommage à ceux qui ont servi et continuent de servir notre pays. Nous remercions les centaines de milliers de vétérans canadiens qui sont allés au front et qui ont tout risqué pour offrir un avenir meilleur au Canada et au reste du monde.

« Cette année, nous avons souligné le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant six ans, plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens courageux ont porté l'uniforme au combat, et ce, dans le monde entier, soit de la Normandie à Amsterdam, en passant par la Sicile et Hong Kong. Plus de 45 000 d'entre eux y ont laissé leur vie et 55 000 autres ont été blessés en protégeant nos alliés et en défendant les valeurs et les libertés qui nous sont chères.

« Pendant les décennies qui ont suivi, les Canadiens ont continué de répondre présent et de faire preuve de force et de résilience. Ils se sont défendus contre les forces ennemies à Kapyong, ont protégé des civils à Sarajevo, ont bravé les attaques des insurgés à Kandahar, ont soutenu nos alliés à Riga et ont pris part à des missions de maintien de la paix à Port-au-Prince et à Kigali.

« Cette semaine, nous avons la chance d'écouter leurs histoires et de leur offrir toute notre gratitude pour avoir rendu des services extraordinaires à notre grand pays.

« Nous serons toujours redevables envers nos vétérans pour tout ce qu'ils ont sacrifié, et le gouvernement du Canada restera là pour eux. Depuis 2016, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars pour le bien-être de nos vétérans et de leurs familles, notamment en améliorant les prestations et les services qui leur sont destinés, en les aidant davantage à faire la transition vers la vie civile et en leur offrant un meilleur soutien en santé mentale.

« Cette année, alors que nous nous efforçons de nous protéger et de protéger nos communautés contre la pandémie mondiale de COVID-19, nous célébrerons la Semaine des vétérans et le jour du Souvenir de façon un peu différente. J'encourage tous les Canadiens à prendre part aux activités de commémoration en ligne, à raconter leurs histoires et à partager leurs photos et leurs vidéos dans les réseaux sociaux grâce au mot-clic #LeCanadaSeSouvient. J'encourage également tout le monde à porter le coquelicot, ainsi que le masque, au moment de sortir. À ceux qui ont fait des sacrifices pour que nous vivions en paix : nous vous en serons éternellement reconnaissants.

« Nous nous souviendrons. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/