Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine des vétérans

OTTAWA, le 5 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine des vétérans, qui se déroule du 5 au 11 novembre 2019 :

« Depuis des générations, des Canadiens courageux de tous les horizons répondent à l'appel du service et font des sacrifices énormes pour notre pays. Des centaines de milliers de personnes ont risqué leur vie pour que nous puissions vivre en paix.

« La Semaine des vétérans, qui a lieu avant le jour du Souvenir, nous encourage à découvrir les histoires de ceux qui ont répondu à l'appel du devoir. Ces gens ordinaires ont dû faire face à des situations difficiles, souvent en période de conflit, et sont devenus les héros que nous honorons. Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'ampleur de leurs sacrifices.

« Cette année, nous soulignons plusieurs moments importants de l'histoire de nos forces armées. Nous nous joignons à nos alliés pour souligner le 75e anniversaire de la campagne d'Italie et de la bataille de l'Escault en Belgique et aux Pays-Bas, où plus de 168 000 Canadiens ont joué un rôle important dans la libération de l'Europe. Nous marquons également le 5e anniversaire de la fin de la mission en Afghanistan, le plus vaste déploiement de nos militaires depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

« Nous avons une dette de reconnaissance immense envers nos anciens combattants. Ils ont tant donné au service de notre pays, et nous serons toujours là pour eux. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continuera de veiller à ce que les anciens combattants profitent de l'aide dont ils ont besoin, y compris des services de santé mentale.

« Cette semaine, j'encourage tous les Canadiens à participer à des cérémonies commémoratives et à porter le coquelicot en l'honneur de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. Rendons hommage à nos anciens combattants, à ceux qui portent l'uniforme et à leurs familles.

« Aux Canadiens qui ont défendu notre pays et fait avancer la paix à travers le monde : nous vous serons toujours reconnaissants. Nous n'oublierons jamais votre service et vos sacrifices.

« Nous nous souviendrons. »

