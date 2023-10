OTTAWA, ON, le 15 oct. 2023 /CNW/ -

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de la petite entreprise, qui se déroule du 15 au 21 octobre 2023 :

« Aujourd'hui, nous marquons le début de la Semaine de la petite entreprise, qui nous donne l'occasion de souligner le travail des plus d'un million de petites et moyennes entreprises qui, d'un bout à l'autre du Canada, sont le moteur de notre économie.

« Les petites entreprises représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada. Étant le cœur et l'âme de nos communautés, elles jouent un rôle essentiel en fournissant aux Canadiens les biens et les services dont ils ont besoin et en créant des millions de bons emplois dans la classe moyenne d'un océan à l'autre. Dans les dernières années, face à des obstacles inattendus tels que la pandémie, les effets des changements climatiques ou l'inflation mondiale, elles ont fait preuve d'une résilience et d'une ingéniosité incroyables et elles ont appris à innover et à s'adapter pour assurer leur prospérité. Et le gouvernement les a soutenues à chaque étape.

« Dans ce climat commercial mondial qui évolue rapidement, nous continuons d'écouter les entreprises et les propriétaires de petites entreprises du Canada pour veiller à ce qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Plus tôt cette année, nous avons obtenu des engagements de la part des compagnies de cartes de crédit pour qu'elles réduisent les frais de transaction des petites entreprises. Ainsi, les petites entreprises admissibles au Canada pourront économiser 1 milliard de dollars sur cinq ans. Cette initiative s'ajoute à d'autres mesures que nous avons prises pour aider ces propriétaires d'entreprises qui travaillent fort. Par exemple, nous les aidons à accéder à du financement au moyen du Programme de financement des petites entreprises du Canada et nous avons prolongé la date limite de remboursement des prêts liés à la pandémie au titre du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, tout en assouplissant ce programme. Nous resterons là pour les propriétaires de petites entreprises afin qu'ils puissent continuer de réaliser leurs rêves et de faire croître nos économies locales.

« Mon message aux propriétaires de petites entreprises du Canada est le suivant : merci de vos contributions et de vous mettre au service de nos communautés. Cette semaine, j'invite les Canadiens à acheter local - qu'il s'agisse d'aller faire un tour à leur café préféré, de découvrir une nouvelle boutique ou de faire leur épicerie de la semaine chez l'épicier indépendant du quartier. Quand nous appuyons les petites entreprises dans nos communautés, nous contribuons à l'essor d'une économie canadienne centrée sur le bien-être de la classe moyenne et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie.»

