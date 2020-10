OTTAWA, ON, le 18 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine de la petite entreprise, qui a lieu du 18 au 24 octobre 2020 :

« Les petites entreprises sont un moteur essentiel de l'économie canadienne et la pierre angulaire de nos communautés. C'est la garderie où vous déposez vos enfants tous les matins. Le dépanneur au coin de la rue qui vous a donné votre premier emploi. Le restaurant familial où on connaît votre commande par cœur. Les petites entreprises transforment les idées en nouveaux produits, créent de bons emplois pour la classe moyenne et assurent la prospérité, la modernité et la compétitivité de notre pays - et cette année, les petites entreprises, leurs travailleurs et leurs propriétaires ont plus que jamais besoin de nous tous.

« Alors que nous continuons tous de faire face aux impacts de la pandémie mondiale de COVID-19, nous marquons aujourd'hui le début de la Semaine de la petite entreprise au Canada. C'est l'occasion de reconnaître l'énorme contribution que les petites entreprises apportent à notre pays et les défis auxquels elles ont récemment été confrontées à cause de la pandémie. Cette année, la Semaine de la petite entreprise sera également axée sur les mesures que prennent les entrepreneurs à travers le pays pour adapter et positionner leurs entreprises en vue de la relance.

« Au cours de la dernière année, les petites entreprises ont fait face à cette pandémie avec une résilience et un sens de l'innovation incroyables ainsi qu'une reconnaissance du fait que nous devons tous donner la priorité à notre santé et à notre sécurité pour lutter contre la COVID-19. Elles ont fait des sacrifices pour aider nos communautés et ont relevé ces défis avec créativité et ingéniosité. Cependant, nous savons que pour beaucoup d'entre elles, cette période a été extrêmement difficile. Comme les travailleurs devaient rester à la maison et les entreprises contraintes à fermer leurs portes ou à modifier leurs activités, trop de familles se sont retrouvées sans salaire et trop de petites entreprises ont été privées de leurs revenus.

« Depuis le début de cette crise, notre gouvernement a mis en place des mesures immédiates et concrètes afin d'aider les entreprises canadiennes à rester ouvertes et à conserver leurs employés durant cette période cruciale. Par l'entremise de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), nous avons soutenu plus de 3,7 millions d'emplois pour aider les entreprises à garder leurs travailleurs. Nous avons lancé le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) afin d'aider les petites entreprises durement touchées par la pandémie à couvrir leurs dépenses après qu'elles aient dû fermer temporairement leurs portes. Nous continuons de travailler avec des institutions financières pour offrir le Programme de crédit aux entreprises, qui aide les entreprises à gérer leurs dépenses quotidiennes ou de nouveaux coûts liés à la COVID-19. Nous avons reporté les paiements de la TPS/TVH et des droits de douane pour donner aux petites entreprises une marge de manœuvre qui leur permet de couvrir leurs frais d'exploitation ou de garder leurs employés. De plus, en partenariat avec les provinces et les territoires, nous avons créé l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial afin d'offrir un allègement de loyer aux locataires d'immeubles commerciaux du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Cette mesure a permis de venir en aide à plus de 133 000 petites entreprises et au 1,2 million de Canadiens qui y travaillent.

« Pendant que nous composons avec les conséquences de la pandémie sur la santé et l'économie et que nous travaillons à rebâtir une économie plus résiliente, nous continuerons d'être là. Nous avons récemment annoncé la nouvelle Aide d'urgence du Canada pour le loyer, qui contribuerait à couvrir jusqu'à 90 % du loyer des entreprises devant fermer temporairement leurs portes en raison d'ordonnances de la santé publique. Nous avons également élargi le CUEC, proposé de prolonger la SSUC jusqu'en juin 2021, et nous soutenons les économies régionales à travers le Canada par le biais du Fonds d'aide et de relance régionale. Nous continuerons d'offrir d'autres mesures de soutien aussi longtemps qu'il le faudra parce que, pour rebâtir en mieux, nous devons fournir à nos petites entreprises et à leurs employés tout ce dont ils ont besoin pour se remettre sur pied et reprendre leurs activités.

« En cette Semaine de la petite entreprise, je tiens à remercier tout particulièrement tous les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs à travers le Canada. Vos entreprises ont contribué à subvenir aux besoins de vos familles, à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à façonner vos communautés. Nous sommes conscients des sacrifices que vous avez faits pour notre pays et nous serons toujours là pour vous soutenir, vous et vos entreprises. Parce que votre réussite sera indispensable pour permettre à des millions de Canadiens qui travaillent fort de retrouver leur emploi.

« J'invite tous les Canadiens à se joindre à moi cette semaine pour remercier les petites et moyennes entreprises pour leurs immenses contributions à notre pays. J'encourage également tout le monde à acheter local, à commander des plats à emporter et à soutenir nos petites entreprises par tous les moyens possibles. Ce n'est qu'en agissant ensemble que nous pourrons vaincre ce virus et bâtir un Canada plus résilient. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/