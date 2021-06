OTTAWA, ON, le 24 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste :

« En ce jour de la Saint-Jean-Baptiste, nous célébrons non seulement la francophonie canadienne, mais aussi près de 8 millions de francophones au pays dont la langue, la culture et les traditions sont au cœur du patrimoine et de l'identité du Canada.

« De l'île de Vancouver - où sont planifiés les prochains Jeux de la francophonie canadienne en 2022 - à l'île de Terre-Neuve, francophones et francophiles célèbrent habituellement la Saint-Jean-Baptiste en se réunissant à des fêtes communautaires, en assistant à des spectacles ou en organisant des rassemblements en famille et entre amis. Cette année, alors que nous continuons de lutter contre la COVID-19 et de suivre les consignes de santé publique, nous trouverons d'autres manières de fêter notre histoire, notre culture et notre belle langue française.

« La défense des droits des communautés de langue officielle en situation minoritaire est une priorité pour le gouvernement du Canada. C'est pourquoi la semaine dernière nous avons déposé le projet de loi visant l'égalité réelle du français et de l'anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles. Ce projet de loi vise non seulement à accroître l'usage du français mais aussi à en encourager le rayonnement à travers le pays et dans le monde. Dans le budget de 2021, le gouvernement a aussi proposé un financement pour aider les étudiants à atteindre des niveaux plus élevés de bilinguisme, pour appuyer l'éducation de la petite enfance au postsecondaire dans la langue de la minorité, et la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs des communautés de langue officielle en situation minoritaire. En rendant l'apprentissage du français plus accessible et en soutenant les institutions des communautés francophones en situation minoritaire, nous posons des gestes concrets afin de protéger et de promouvoir davantage la langue française ainsi que la culture des francophones - aujourd'hui et pour les générations à venir.

« La culture et la langue française ont contribué à façonner nos valeurs, nos aspirations et notre identité canadienne - et ces contributions se poursuivent aujourd'hui. Je suis confiant qu'elles continueront de renforcer nos communautés et de jouer un rôle fondamental dans l'édification d'un Canada meilleur.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une bonne Saint-Jean-Baptiste à tous les francophones et francophiles d'un océan à l'autre. »

