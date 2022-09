Déclaration du premier ministre à l'occasion de la proclamation de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Charles III

OTTAWA, ON, le 10 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la proclamation de l'accession au trône du nouveau souverain du Canada, Sa Majesté le roi Charles III :

« Alors que nous continuons de pleurer la perte de la souveraine qui a régné le plus longtemps sur le Canada, Sa Majesté la reine Elizabeth II, nous nous tournons vers l'avenir au moment de la proclamation de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Charles III, souverain du Canada.

« Le Canada entretient une relation de longue date et une proche amitié avec Sa Majesté le roi Charles III, qui a effectué de nombreuses visites dans notre pays au fil des ans, sa plus récente s'étant déroulée au printemps dernier, pour souligner le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

« Dans le cadre de sa carrière navale et, plus tard, de son rôle auprès de plus de 400 organisations aux quatre coins du monde, Sa Majesté le roi Charles III a démontré sa volonté de servir. Nous sommes persuadés que son engagement profond à l'égard de l'éducation, de l'environnement et de l'autonomisation des jeunes constituera une base solide sur laquelle il s'appuiera pour continuer de travailler au mieux-être du Commonwealth et de sa population.

« Au nom du gouvernement du Canada, nous affirmons notre loyauté à l'égard du nouveau roi du Canada, Sa Majesté le roi Charles III, et lui offrons tout notre soutien. »

