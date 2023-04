OTTAWA, ON, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Pâque juive :

« Ce soir, au coucher du soleil, nous nous joignons aux communautés juives du Canada et du monde entier pour célébrer le début de la Pâque juive.

« Ce soir et demain soir, familles et amis se réuniront autour de la table du Seder de la Pâque afin de célébrer la liberté en partageant des aliments symboliques, comme le matzah, le maror, le harosset, et d'autres aliments et vins traditionnels, en lisant des textes de la Haggadah et en récitant les quatre questions avec les jeunes générations.

« La Pâque juive commémore l'histoire biblique des Israélites qui ont fui l'esclavage dans l'Égypte ancienne et la défaite des forces destructrices. C'est l'occasion de réfléchir à nos valeurs communes de force, de résilience et de persévérance, et de nous rappeler que tout défi peut être surmonté.

« Cette fête est également une occasion pour nous de célébrer la communauté juive du Canada et les nombreuses contributions qu'elle a apportées - et continue d'apporter - à l'édification d'un pays plus fort, plus inclusif et plus résilient. Aujourd'hui, nous réaffirmons également notre engagement à lutter contre l'antisémitisme, l'oppression et la haine sous toutes leurs formes afin de bâtir un monde meilleur pour tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une heureuse Pâque juive à tous ceux qui la célèbrent au Canada et dans le monde entier.

« !חג פסח שמח

« Chag Pesach Sameach. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]