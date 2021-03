« Traditionnellement, familles et amis se réunissent autour de la table du Seder pour manger des aliments symboliques comme le matzah et le maror, boire du vin, lire des textes de la Haggadah et réfléchir à l'histoire de l'Exode.

« Même si les huit jours de célébration seront différents cette année en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, la Pâque juive nous invite à trouver de l'espoir dans le triomphe des Israélites sur l'esclavage et l'affliction. Grâce à leur conviction et à leur persévérance, ils ont gagné leur liberté et accédé à une vie meilleure. Tout comme les gens l'ont fait pendant des millénaires, nous continuons d'être inspirés par cette histoire de force et de détermination face à l'adversité, surtout alors que nous poursuivons notre lutte contre la COVID-19.

« Depuis des générations, les Canadiens juifs contribuent à rendre notre pays plus fort et plus résilient. Au cours de la dernière année, bon nombre d'entre eux ont travaillé aux premières lignes de cette crise et ont aidé leurs voisins et leurs communautés à relever les défis posés par la pandémie. Tout comme nous avons uni nos efforts pour nous protéger les uns les autres en cette période sans précédent, nous devons renouveler notre engagement à l'égard d'un pays exempt d'antisémitisme, de haine et de discrimination. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons bâtir un monde plus sûr et plus inclusif pour tous.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi transmettons nos meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la Pâque juive au Canada et dans le monde entier. L'année prochaine, nous allons célébrer cette occasion ensemble.

« Hag Pessah Sameah! »

