Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de terrorisme

OTTAWA , ON, le 23 juin 2022 /CNW/ -Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de terrorisme :

« Aujourd'hui, je me joins à tous les Canadiens pour rendre hommage à ceux que nous avons perdus à la suite d'attentats terroristes. J'offre mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis qui sont privés de leurs proches ainsi qu'à tous ceux qui vivent avec la douleur et le traumatisme causés par ces actes de violence insensés.

« En ce jour, en 1985, 329 personnes innocentes, dont 280 Canadiens, ont été tuées lors d'une attaque terroriste visant le vol 182 d'Air India en provenance du Canada et à destination du Royaume-Uni. Il s'agit de l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire de notre pays. Pour honorer les victimes de cette tragédie et des attaques terroristes dans le monde entier, le gouvernement a déclaré le 23 juin de chaque année Journée nationale du souvenir des victimes de terrorisme.

« Comme pays, nous ne pouvons nous désensibiliser à la violence ni l'accepter comme normale. Le terrorisme n'a pas sa place dans notre pays, et le gouvernement du Canada le condamne sous toutes ses formes. Nous travaillons avec nos alliés au pays et à l'étranger pour mettre fin à la propagation de l'extrémisme violent et du terrorisme ainsi que pour rendre notre société plus inclusive et plus résiliente face aux idéologies terroristes et extrémistes violentes. Le Canada continue de défendre les valeurs d'inclusion, de respect de la diversité et de pluralisme, qui sont plus fortes que la peur, la haine et l'intolérance.

« En ce jour, nous exprimons également notre solidarité avec les survivants d'attentats terroristes et les personnes qui ont été blessées lors de telles attaques. Les conséquences de ces incidents sont très diverses, et nous souhaitons remercier les fournisseurs de services essentiels qui interviennent lors d'incidents terroristes et qui jouent un rôle clé dans le soutien apporté aux survivants. Qu'il s'agisse des organismes de sécurité et d'application de la loi, des diplomates, des membres de la communauté du renseignement, des professionnels de la santé, des praticiens de la prévention ou des organisations de la société civile, ces acteurs locaux apportent une contribution essentielle pour aider les victimes et les survivants du terrorisme et pour favoriser la résilience des communautés.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi rendons hommage à ceux que nous avons perdus à cause d'actes terroristes. En tant que Canadiens, nous privilégions la compassion à la haine et nous prônons la diversité et l'égalité dans nos efforts pour bâtir un Canada plus sûr pour tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]