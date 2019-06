Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones

OTTAWA, le 21 juin 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones :

« En cette Journée nationale des peuples autochtones, nous célébrons le patrimoine et les cultures uniques des Premières Nations, des Inuits et de la Nation des Métis.

« Aujourd'hui et tout au long du Mois national de l'histoire autochtone, nous rendons hommage aux contributions importantes que les peuples autochtones apportent au Canada. Les Premières Nations, les Inuits et la Nation des Métis ont façonné notre histoire et ils continueront de façonner notre avenir. Pour aller de l'avant en tant que pays, nous devons veiller à ce que les peuples autochtones puissent réussir et prospérer.

« Les communautés et les individus autochtones défendent leurs cultures, célèbrent leurs traditions et partagent leurs histoires pour le bien des futures générations. Les langues des peuples autochtones font partie intégrante de leurs cultures et de leur patrimoine. Aujourd'hui, le parlement adoptera un projet de loi qui appuiera leurs efforts en vue de protéger, de préserver et de revitaliser leurs langues. Il adoptera également un projet de loi pour réformer les services à l'enfance et à la famille. Ainsi, nous affirmons le droit des peuples autochtones de prendre leurs propres décisions concernant leurs enfants, leurs familles et leurs communautés.

« Aucune autre relation n'est plus importante pour le Canada que celle que nous entretenons avec les peuples autochtones. Nous sommes déterminés à bâtir une nouvelle relation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. Pour faire avancer la réconciliation, nous devons mettre fin aux lois, politiques et pratiques coloniales et réduire leurs effets sur la vie des peuples autochtones. Nous faisons face aux vérités les plus dures - y compris celles décrites dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées - afin que nous puissions aller de l'avant ensemble.

« Nous savons que pour inspirer plus de confiance, il ne suffit pas de parler. Nous devons passer à l'action. C'est pourquoi nous avons réalisé des investissements sans précédent pour combler les écarts en matière de logement, de santé et d'éducation dans les communautés autochtones. Nous avons également pris des mesures importantes pour faire avancer la réconciliation et corriger les erreurs du passé.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à participer aux événements qui ont lieu à l'échelle du Canada pour célébrer l'histoire, les traditions et les cultures des peuples autochtones. »

