OTTAWA, ON, le 21 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, les Premières Nations, les Inuits et les Métis de tout le pays célèbrent leurs histoires, leurs cultures, leurs traditions et leurs langues uniques avec leurs familles et leurs communautés. Chaque année, nous célébrons la diversité des cultures autochtones du Canada et le dynamisme des peuples autochtones qui se battent chaque jour pour les maintenir en vie.

« La Journée nationale des peuples autochtones est célébrée au solstice d'été. Ce jour, qui est le plus long de l'année, revêt une importance culturelle, historique et spirituelle pour les peuples autochtones. Traditionnellement, des événements et des cérémonies sont organisés pour marquer cette journée. Les familles et les membres de la communauté se réunissent pour partager des repas et mettre en valeur les pratiques traditionnelles.

« Au cours de la dernière année, nous avons fait de véritables progrès avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis de tout le pays. Nous les avons écoutées et avons travaillé ensemble pour faire avancer leurs priorités et améliorer leur vie. Le gouvernement a signé des ententes pour améliorer les services à l'enfance et à la famille, ce qui permettra de garder les enfants dans leurs communautés, immergés dans leur culture. Nous avons travaillé en collaboration pour effectuer des investissements importants afin d'augmenter le nombre de logements abordables et d'espaces sécuritaires pour les femmes autochtones dans les communautés de tout le pays. En avril, le gouvernement et les dirigeants inuits ont approuvé la politique historique sur l'Inuit Nunangat pour soutenir l'autodétermination des Inuits et les solutions dirigées par les Inuits. Bien qu'aujourd'hui soit une occasion de célébrer les Premières Nations, les Inuits et les Métis de tout le Canada, c'est aussi une occasion de reconnaître qu'il y a encore du travail à faire pour réparer les torts du passé et combler les lacunes qui subsistent.

« Cette journée marque le premier anniversaire de l'entrée en vigueur de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, un jalon historique dans notre démarche collective visant à faire avancer la réconciliation et à créer une relation renouvelée avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect et la coopération. Alors que nous nous efforçons de remédier aux inégalités de longue date sur le plan du logement, des soins de santé, de l'éducation, et plus encore, cette loi transformatrice est la pièce maîtresse qui sous-tendra tous les aspects de notre travail.

« Cette année marque également le début de la Décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies, qui met en relief l'importance des langues autochtones et la nécessité de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts pour préserver, revitaliser et promouvoir leurs langues, comme nous le faisons ici au Canada.

« En ce jour, et tout au long du Mois national de l'histoire autochtone, nous reconnaissons les contributions importantes des peuples autochtones qui ont façonné notre pays pour en faire ce qu'il est aujourd'hui et qui ont contribué à l'édification d'un Canada plus prospère et plus fort en tant que partenaires. Comme c'est le jour le plus long de l'année, c'est aussi celui où il y a le plus de lumière. À mesure que nous mettons au jour les dures vérités du passé, faisons aussi briller une lumière d'espoir pour l'avenir. J'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur les cultures et les histoires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, en particulier dans leur région, et à participer à un événement ou à se joindre à la conversation sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #JNPA2022 et #JNPACanada. Ensemble, nous continuerons de faire progresser la réconciliation, de soutenir les peuples autochtones et de bâtir un avenir meilleur pour tous. »

