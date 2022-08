OTTAWA, ON, le 9 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des Casques bleus :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous les Canadiens qui ont servi - et continuent de servir - au sein d'opérations de maintien de la paix dans le monde. Leur courage, leur persévérance et leur compassion ont aidé à renforcer la primauté du droit, à protéger des civils, à défendre les droits de la personne et à favoriser la paix et la stabilité dans de nombreux pays.

« Nous saluons aussi les courageux Casques bleus canadiens qui ont perdu la vie ou ont été blessés dans leur quête d'un monde plus sécuritaire et pacifique. La Journée nationale des Casques bleus commémore le 9 août 1974, jour où un avion Buffalo canadien qui faisait partie de la Force d'urgence des Nations Unies II a été abattu dans le ciel syrien. Cet attentat qui a fait neuf morts représente la plus lourde perte de membres des Forces armées canadiennes en mission internationale de maintien de la paix lors d'une même journée.

« La fière et longue tradition canadienne de maintien de la paix s'étend sur plus de sept décennies. Elle a commencé à la fin des années 1940, quand les Nations Unies ont envoyé des observateurs militaires, dont huit militaires canadiens, afin d'apaiser les tensions dans la région contestée du Cachemire. Depuis, plus de 125 000 Canadiens ont pris part à des missions internationales de maintien de la paix, notamment en Amérique, en Afrique, en Europe et en Asie.

« De nos jours, le Canada contribue encore considérablement aux activités de maintien de la paix des Nations Unies, notamment en tant que président du groupe de travail plénier du Comité spécial des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. À ce titre, le Canada aide à améliorer la politique et la mise en œuvre des opérations de maintien de la paix. À l'heure actuelle, des membres des Forces armées canadiennes sont déployés dans le cadre d'opérations de maintien de la paix telles que l'opération PRESENCE, l'opération CROCODILE, l'opération JADE et l'opération SOPRANO au Mali, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et au Moyen-Orient. Dans le cadre de ces opérations, le Canada appuie les efforts de maintien de la paix des Nations Unies en apportant un soutien au commandement, au contrôle des opérations et au quartier général ainsi que des observateurs militaires et un large éventail de spécialistes techniques. Il s'agit notamment de techniciens en imagerie, de personnel des opérations aériennes, de logisticiens et de personnel en communications et en électronique.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à rendre le maintien de la paix plus efficace et inclusif. Grâce à l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix, nous collaborons avec des partenaires aux vues similaires pour accroître la participation des femmes en uniforme aux opérations de maintien de la paix. De plus, par l'intermédiaire des Principes de Vancouver, nous prévenons le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats dans les missions de maintien de la paix.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à faire comme moi et à en apprendre davantage sur les policiers et les militaires canadiens qui œuvrent ou ont œuvré au maintien de la paix et à les remercier, ainsi que leur famille, pour leur dévouement et leurs sacrifices. Leur travail acharné au service de la paix est le véritable reflet des valeurs et du leadership du Canada. »

