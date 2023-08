OTTAWA, ON, le 9 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des Casques bleus :

« Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 15e anniversaire de la première Journée nationale des Casques bleus, nous rendons hommage au courage et au dévouement de tous les Canadiens qui ont servi leur pays, et qui continuent de le servir, dans le cadre d'opérations de maintien de la paix aux quatre coins du globe.

« La Journée nationale des Casques bleus est également l'occasion d'honorer tous ceux qui ont été blessés ou qui ont fait le sacrifice ultime dans la quête d'un monde plus pacifique, y compris les victimes du vol 51 des Nations Unies. En ce jour de 1974, le vol 51 des Nations Unies a été abattu par des missiles syriens, causant la mort des neuf membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui se trouvaient à bord. Cette tragédie, la plus grande perte de vies canadiennes en une seule journée dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, est un rappel sombre et durable des risques que les Casques bleus prennent chaque jour.

« Le Canada perpétue fièrement sa tradition de maintien de la paix depuis la fin des années 1940, année où les Nations Unies ont déployé des observateurs militaires, dont huit officiers canadiens, dans la région contestée du Cachemire pour apaiser les tensions. Depuis, plus de 125 000 membres des FAC, civils, diplomates, membres de la Gendarmerie royale du Canada et membres d'organisations policières autochtones, provinciales, municipales et régionales ont participé à près d'une centaine d'opérations de maintien de la paix dans le monde.

« Le gouvernement du Canada continue de soutenir les efforts visant à rendre les opérations de maintien de la paix plus efficaces et plus inclusives. Nous continuons également de mobiliser d'autres pays à l'appui des Principes de Vancouver, que nous avons lancés en 2017 pour protéger les enfants et empêcher le recrutement d'enfants soldats par des groupes armés et des forces armées. De plus, dans le cadre de l'Initiative Elsie, nous œuvrons à accroître la participation significative des femmes aux opérations de paix des Nations Unies, en vue de favoriser un changement transformateur au sein de ces dernières.

« Le leadership du Canada dans le domaine du maintien de la paix est une source de fierté nationale. En ce jour, j'invite tous les Canadiens à se renseigner sur le soutien que nous apportons aux opérations de maintien de la paix dans le monde. À tous les Casques bleus d'hier et d'aujourd'hui : merci pour votre service. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]