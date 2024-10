OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des aînés :

« Les aînés ont bâti notre pays. En tant que chefs de file dans leurs communautés. En tant que pionniers des sports et de la science. En tant que modèles pour les jeunes générations. Ils incarnent la promesse, le potentiel et la prospérité du Canada. Et notre gouvernement veille à ce qu'ils puissent vieillir dans la dignité.

« Nous avons augmenté les paiements de la Sécurité de vieillesse pour les aînés qui atteignent l'âge de 75 ans. Nous avons augmenté le Supplément de revenu garanti d'une somme pouvant atteindre 947 $ par année pour les personnes âgées célibataires à faible revenu. Nous avons bonifié le Régime de pensions du Canada.

« Nous investissons près de 200 milliards de dollars pour améliorer les soins de santé à travers le pays, notamment en élargissant l'accès aux soins primaires, aux soins de longue durée, aux soins à domicile et aux services d'aide aux familles. Nous avons déposé un projet de loi qui rendra l'insuline et d'autres médicaments contre le diabète totalement gratuits. De plus, grâce à notre Régime canadien de soins dentaires, 750 000 Canadiens, y compris des personnes âgées, reçoivent les soins dentaires dont ils ont besoin.

« Il reste énormément de travail à faire. Nous devons poursuivre l'élargissement des soins dentaires. Nous devons faire adopter l'assurance-médicaments. Nous devons protéger les pensions.

« Durant des décennies, les aînés se sont battus pour faire du Canada un endroit meilleur. Ils ont contracté des emprunts pour créer des entreprises familiales qui sont encore prospères aujourd'hui. Ils ont occupé plusieurs emplois à la fois pour offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. Ils ont répondu à l'appel pour servir et défendre les libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Ils ont lutté et réussi, mais n'ont jamais cessé de croire au potentiel du Canada. C'est sur cet héritage que nous nous appuyons, et c'est la raison pour laquelle nous nous engageons à soutenir les personnes âgées.

« En cette Journée nationale des aînés, nous réaffirmons notre volonté de les aider à vieillir en bonne santé et dans la dignité, parce que notre engagement à offrir un avenir plus juste pour chaque génération concerne également les personnes âgées. »

