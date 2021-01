OTTAWA, ON, le 8 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes :

« Les catastrophes aériennes ont coûté la vie de trop de Canadiens et privé trop de familles de leurs proches à travers le pays. Aujourd'hui, en cette première Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes, je me joins aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays pour me souvenir et rendre hommage aux gens que nous avons perdus dans ces tragédies et partager le deuil de ceux qu'ils ont laissés derrière eux.

« Notre pays a traversé différentes tragédies nationales liées au transport aérien. Il y a un an, le vol 752 de la Ukraine International Airlines a été abattu par le régime iranien près de Téhéran. Cela a provoqué la mort des 176 personnes qui étaient à bord, dont 55 citoyens canadiens, 30 résidents permanents et de nombreuses personnes qui avaient des liens avec le Canada. Il y a près de deux ans, le vol 302 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé en direction de Nairobi, au Kenya, en coûtant la vie de 18 Canadiens et beaucoup d'autres qui avaient des liens avec le Canada. En 1985, nous avons perdu 280 Canadiens lorsqu'une bombe a explosé durant le vol 182 d'Air India entre Toronto et Londres, en Angleterre. De plus, en 1989, 24 personnes sont décédées dans l'écrasement du vol 1363 d'Air Ontario qui était parti de Dryden pour se rendre à Winnipeg.

« Chaque tragédie aérienne et chaque vie perdue en sont une de trop. Voilà pourquoi nous continuons d'améliorer le transport aérien et de le rendre plus sécuritaire pour tous les Canadiens, au pays comme à l'étranger. À la suite de l'écrasement du vol 752 de la Ukraine International Airlines l'année dernière, nous avons nommé Ralph Goodale au poste de conseiller spécial du premier ministre dans ce dossier et nous avons accueilli favorablement le rapport qu'il a publié récemment. Ce rapport contribuera à établir les meilleures pratiques pour réagir aux futures catastrophes aériennes. De plus, nous avons mis en place notre initiative sur la sécurité aérienne, de manière à travailler avec nos partenaires internationaux pour contribuer à maintenir les avions civils à l'écart des zones de conflit dangereuses. Enfin, nous veillons à ce que les restrictions de vol actuelles concernant le Boeing 737 MAX dans l'espace aérien du Canada restent en vigueur jusqu'à ce que nous soyons pleinement convaincus que tous les problèmes de sécurité ont été résolus et que des procédures et une formation améliorées des équipages ont été mises en place.

« Chacune de ces tragédies et de ces vies perdues plonge dans le deuil un conjoint, un parent, un frère ou une sœur, un enfant et un ami. Ensemble, nous offrons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un proche en raison d'une catastrophe aérienne. Nous continuerons de les soutenir dans leurs besoins et dans leurs moments de profonde tristesse. Aujourd'hui et tous les jours, nous nous souviendrons de ces tragédies et des gens que nous avons perdus. »

