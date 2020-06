OTTAWA, ON, le 20 juin 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés :

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale des réfugiés, les Canadiens sont solidaires des millions de personnes à travers le monde qui souhaitent trouver ce que nous tenons souvent pour acquis : un endroit où vivre en toute sécurité. Nous continuerons à être présents pour soutenir les réfugiés et les personnes déplacées de force.

« Cette année, notre monde a subi de profonds changements. Alors que la COVID-19 nous a plongés dans une période d'incertitude, le Canada reste engagé envers sa tradition humanitaire et au maintien d'un système d'asile juste et efficace. En étroite collaboration avec nos partenaires internationaux et pendant que nous relevons des défis sans précédent en raison de cette crise, nous cherchons des moyens d'aider les gens qui fuient la persécution, la violence et l'insécurité.

« Le Canada est réputé pour être accueillant et beaucoup de gens se tournent vers notre pays lorsqu'ils rêvent d'un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leur famille. Lorsque les réfugiés et les personnes déplacées de force se construisent une nouvelle vie dans nos communautés, ils contribuent aussi à bâtir un Canada encore meilleur. En tant qu'entrepreneurs, bénévoles, députés ou même gouverneurs généraux, les réfugiés ont énormément contribué au pays fort, prospère et généreux que nous connaissons aujourd'hui.

« Plus tôt cette année, j'ai nommé l'honorable Bob Rae au poste d'envoyé spécial du Canada pour les enjeux humanitaires et relatifs aux réfugiés. Depuis 2017, M. Rae agit comme envoyé spécial du Canada au Myanmar pour aider à résoudre la crise humanitaire et de sécurité dans ce pays. Il poursuivra son importante mission au Myanmar et se penchera également sur d'autres enjeux urgents liés aux réfugiés et à l'aide humanitaire dans le monde.

« Pour une deuxième année, le rapport sur les tendances mondiales du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés montre que le Canada est un leader en matière de réponse et d'aide aux réfugiés. De plus, il est le premier pays au monde pour la réinstallation des réfugiés. Comme Canadiens, nous sommes fiers de leur ouvrir nos cœurs, nos foyers et nos communautés.

« Dans les bons moments comme dans les épreuves, notre pays a toujours cherché à apporter de l'espoir aux personnes les plus vulnérables du monde. Aujourd'hui, j'invite les Canadiens et les gens du monde entier à être solidaires de ceux qui fuient la misère et la violence. Tous les pays ont la responsabilité morale d'aider les réfugiés et les personnes déplacées de force à trouver un chez-soi sûr où ils pourront avoir une nouvelle vie. »

