Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale des océans

OTTAWA, ON, le 8 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des océans :

« Le Canada, qui possède le plus long littoral du monde, profite d'une incroyable diversité d'écosystèmes marins. Les océans Pacifique, Arctique et Atlantique du Canada produisent l'oxygène que nous respirons, nous permettent de nous nourrir et soutiennent notre économie. Ils constituent une ressource indispensable, font partie intégrante de notre identité et procurent d'innombrables plaisirs à tous les Canadiens.

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux populations du monde entier pour célébrer la Journée mondiale des océans. Proposée par le gouvernement du Canada en 1992 et adoptée par les Nations Unies en 2008, cette journée toute particulière nous invite à réfléchir au rôle que chacun de nous est appelé à jouer dans la préservation de notre environnement marin. Elle nous permet de nous mobiliser et de réaffirmer notre engagement à protéger les océans du monde pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Le thème de cette année, 'L'Océan : vie et moyen de subsistance' (en anglais seulement), nous rappelle toute l'importance des océans pour la vie sur la planète et pour les nombreuses personnes dont ils constituent le moyen de subsistance. Au Canada, les océans génèrent près de 300 000 emplois, et nous dépendons de la santé de nos écosystèmes marins pour soutenir notre approvisionnement en nourriture et le dynamisme de nos communautés côtières. Les économies du monde entier sont tributaires de la santé et de la résilience de nos océans. Nous savons que nous devons les protéger afin de bâtir un avenir meilleur pour chacun de nous.

« Dans nos océans, les changements climatiques, les pratiques de pêche non durables et la pollution ont de vastes conséquences. Ils menacent la biodiversité marine et nos modes de vie. En 2016, nous avons lancé le Plan de protection des océans, l'investissement le plus important à ce jour dans la protection des côtes et des voies navigables du Canada, qui favorise en même temps le commerce et la croissance de notre économie. En partenariat avec les communautés autochtones et côtières, l'industrie maritime et les milieux universitaires, nous nous sommes employés à améliorer les pratiques de gestion des voies navigables, à déplacer les navires abandonnés et à accroître la surveillance de l'Arctique en vue de lutter contre la pollution marine. En moins de cinq ans, nous sommes passés d'une protection couvrant moins de 1 % à une protection de près de 14 % des aires marines et côtières du Canada. Ce sont là d'importants progrès pour la protection des eaux canadiennes, mais il nous reste beaucoup de travail à faire. Dans le cadre du Budget 2021, nous avons proposé l'octroi de plus de 1 milliard de dollars pour nous aider à atteindre notre objectif de conservation de 25 % des aires marines d'ici 2025. Cet investissement nous permettra aussi de réduire davantage la quantité de plastiques qui se retrouvent dans nos océans et de nous attaquer aux problèmes de la perte de biodiversité et des changements climatiques. Nous travaillons également à élaborer une nouvelle Stratégie de l'économie bleue pangouvernementale qui guidera nos futurs efforts visant à favoriser la santé et la protection des océans, tout en assurant la mise en place d'une économie bleue prospère au profit de tous les Canadiens, particulièrement ceux de nos communautés côtières.

« Peu importe où nous vivons, nous sommes tous liés aux océans. C'est pourquoi la conservation marine exige un effort mondial. L'année dernière, en tant que membre du groupe d'experts de haut niveau pour une économie océanique durable, le Canada s'est joint à treize autres pays pour approuver le rapport Transformations pour une économie océanique durable : une vision pour la protection, la production et la prospérité (en anglais seulement). Assorti d'engagements ambitieux pour la gestion durable de nos ressources marines, ce nouveau programme d'action pour les océans trace une voie collective vers une économie bleue mondiale. Plus tôt cette année, nous nous sommes également joints à la communauté internationale afin de célébrer la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) (en anglais seulement) et avons adhéré à l'Alliance mondiale de la décennie des océans (en anglais seulement). Cette initiative mise sur la recherche scientifique et les technologies innovatrices pour transformer la façon dont nous collaborons avec nos partenaires en vue de mieux comprendre et prévoir les changements qui touchent nos systèmes océaniques dynamiques, et de favoriser la résilience des côtes et des communautés côtières. Ces démarches constituent un grand pas en avant vers la gestion et l'exploitation durables des eaux de notre planète, au profit de toutes les populations.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à souligner la Journée mondiale des océans en participant à des activités virtuelles et en réfléchissant à des moyens de mieux protéger nos écosystèmes marins pour les générations à venir. Nous sommes tous les gardiens des océans. Ensemble, célébrons leur beauté en les protégeant et en veillant à ce qu'ils restent propres et en santé. »

