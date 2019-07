Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes

OTTAWA, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes :

« Les jeunes font partie de la génération la plus engagée et la plus branchée de l'histoire. Ils élèvent leurs voix, passent à l'action et sont porteurs de changement. Nous devons relever les défis qui sont importants pour eux, qu'il soit question de lutter contre les changements climatiques, de faire avancer l'égalité des sexes ou encore de créer des nouveaux emplois. De cette façon, nous pouvons bâtir un monde plus juste et plus durable.

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale des compétences des jeunes, nous réfléchissons aux façons dont nous pouvons aider les jeunes à atteindre leurs buts et à avoir accès à l'éducation et à la formation axée sur les compétences. Trop de jeunes, en particulier les femmes et les filles, font face à des obstacles lorsqu'il est question d'acquérir des compétences et de l'expérience. Ces défis les empêchent de faire avancer leur vision de l'avenir.

« Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires à travers le monde afin d'éliminer ces obstacles. Ensemble, nous avons réalisé un investissement sans précédent dans l'éducation des femmes et des filles en situation de crise et de conflit. Nous avons aussi salué des contributions additionnelles qui permettront à un plus grand nombre d'enfants d'avoir accès à une éducation de qualité et à une formation moderne, axée sur les compétences dans les pays en développement.

« Nous travaillons également avec les jeunes Canadiens pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Cette année, nous avons lancé la toute première politique jeunesse du Canada, qui est axée sur l'innovation et les compétences. Cette politique relève d'une approche pangouvernementale et reflète les valeurs et les priorités des jeunes. Ainsi, les jeunes peuvent faire entendre leur voix dans les processus décisionnels et faire de notre pays un endroit plus fort et plus inclusif.

« Dans le budget de 2019, nous avons augmenté le financement destiné aux initiatives comme Service jeunesse Canada. Nous avons également modernisé la Stratégie emploi et compétences jeunesse pour aider les jeunes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour faire carrière dans le domaine de leur choix. Le budget de 2019 prévoit aussi des fonds pour des programmes tels que CodeCan et Astronautes Juniors. Grâce à ces programmes, les étudiants ont plus de chances de découvrir les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, et de se préparer au marché du travail.

« En tant que premier ministre et ministre de la Jeunesse, je constate tous les jours la vision, la créativité et la détermination des jeunes. Les jeunes sont les leaders d'aujourd'hui. Notre gouvernement continuera de se battre pour les jeunes - et à leurs côtés - pour bâtir un avenir meilleur. »

