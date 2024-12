OTTAWA, ON, le 1er déc. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida :

« On estime que cinq Canadiens par jour contractent le VIH. Même si des percées dans la recherche médicale permettent aujourd'hui aux personnes séropositives de vivre longtemps et en santé, la stigmatisation entourant le VIH est encore présente. Aucun Canadien ne devrait se sentir seul dans cette lutte.

« Nous sommes déterminés à atteindre nos cibles pour 2025 en matière de dépistage et de traitement du VIH. Ainsi, nous créons pour tous les Canadiens, y compris ceux des communautés 2ELGBTQI+, autochtones et afro-caribéennes, un accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins adaptés à la culture. De plus, nous avons lancé cette année le Plan d'action 2024-2030 sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang pour que le VIH soit rayé plus rapidement de la liste de nos préoccupations en matière de santé publique.

« Des millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès aux traitements contre le VIH qui pourraient sauver leur vie. Cependant, dans le cadre du travail qu'il accomplit avec ses partenaires internationaux, le Canada contribue à changer la situation. En effet, par le biais du soutien que nous apportons au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, des centaines de millions de personnes ont eu accès à un test de dépistage du VIH et des dizaines de millions ont reçu un traitement antirétroviral. Notre tâche est loin d'être achevée, mais grâce à de précieux partenariats avec des organisations comme l'ONUSIDA, nous pouvons donner suite à ces progrès et sauver des millions de vies.

« En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, j'invite les Canadiens à se renseigner sur le VIH et le sida, à lutter contre la stigmatisation et à se joindre aux efforts visant à mettre fin à cette épidémie. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus sain pour tout le monde. »

