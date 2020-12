Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida

OTTAWA, ON, le 1er déc. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida :

« En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, nous montrons notre solidarité envers les personnes vivant avec le VIH et le sida, ici au Canada et dans le monde entier. Nous pleurons également les proches que nous avons perdus. Puis, nous renouvelons notre engagement à soutenir ceux qui vivent avec le VIH et à mettre fin à cette épidémie et à sa stigmatisation.

« En 2020, la pandémie de COVID-19 nous a rappelé l'importance de la communauté et nous a montré que personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas aussi. Le thème de la Journée mondiale du sida de cette année, "Solidarité mondiale et responsabilité partagée", met en lumière le fait que, comme la COVID-19, la lutte contre le VIH et le sida nécessite une coopération mondiale et un engagement commun.

« Le Canada reconnaît la valeur de la collaboration au sein de la communauté internationale, en particulier dans le domaine de la santé publique. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada continue d'investir dans le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Canada a promis de verser 930,4 millions de dollars au Fonds. Cet investissement permettra de soutenir la prévention et le traitement de ces maladies et de s'attaquer aux inégalités entre les sexes et aux inégalités sociales, comme la pauvreté, qui favorisent leur propagation. En 2019 seulement, le Fonds mondial a contribué à fournir un traitement antirétroviral à 20,1 millions de personnes.

« Le gouvernement a également pris des mesures pour lutter contre le VIH et le sida ici au pays. Nous avons fait d'importants investissements dans la recherche sur le VIH et le sida, et nous avons lancé le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Ce plan soutient les mesures communautaires visant à améliorer l'accès au traitement et aux soins pour le VIH, à prévenir les nouveaux cas et à réduire la transmission. Nous avons aussi apporté un soutien financier aux essais cliniques qui ont permis de déployer les premières trousses d'autotests de dépistage du VIH au Canada cette année. Puis, notre gouvernement a été le premier à soutenir officiellement la campagne "Indétectable = Intransmissible" pour sensibiliser les gens au fait qu'il n'y a effectivement aucun risque de transmission sexuelle du virus si la personne qui est traitée pour le VIH maintient la suppression de sa charge virale. Ces investissements et ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu du Canada à faire progresser la santé sexuelle et reproductive pour tous, et les droits qui s'y rattachent, ainsi qu'à réduire la stigmatisation.

« Pendant trois décennies, les personnes vivant avec le VIH et leurs communautés ont montré au monde entier que des mesures de santé publique communautaires peuvent générer des résultats positifs. Bien que des progrès considérables aient été réalisés, il reste beaucoup de travail à faire, surtout à la suite de la pandémie de COVID-19. Nous devons donc nous assurer que les progrès réalisés et les leçons tirées de la lutte contre le VIH et le sida ne soient pas perdus dans le cadre de notre réponse à la COVID-19. Nous devons également nous assurer que les leçons tirées de la réponse à la COVID-19 soient appliquées à notre intervention contre le VIH et le sida.

« Les personnes vulnérables des groupes les plus durement touchés par la COVID-19 dans le monde affichent toujours le taux de décès le plus élevé. Certaines de ces personnes sont aussi atteintes du VIH ou du sida, et la COVID-19 a intensifié les défis auxquels elles sont confrontées. Pourtant, la crise a également été une occasion pour les Canadiens de trouver de nouveaux moyens d'unir leurs efforts pour se soutenir les uns les autres. D'un océan à l'autre, les Canadiens ont pris des mesures pour protéger les personnes les plus à risque, notamment en faisant l'épicerie pour leurs voisins ou en allant chercher le courrier pour leurs amis et des médicaments pour les membres de leur famille.

« Tout le monde mérite d'avoir accès à du soutien, à un traitement et à des soins égaux et adéquats en matière de santé. Le gouvernement du Canada continuera de promouvoir et de défendre la santé sexuelle et reproductive, et les droits qui s'y rattachent, ainsi que de soutenir les efforts visant à mettre fin à l'épidémie de VIH et de sida et à sa stigmatisation. Ensemble, nous allons relever ce défi mondial en matière de santé. »

