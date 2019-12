Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida

OTTAWA, le 1er déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida :

« En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, nous nous montrons solidaires de ceux qui vivent avec le VIH et le sida, au Canada et à travers le monde. Aujourd'hui, alors que nous nous engageons de nouveau à mettre fin à cette épidémie, nous nous souvenons aussi des amis et des proches que nous avons perdus.

« Au cours des dernières années, d'importants progrès ont été réalisés en matière de traitement, mais il reste encore du travail à faire pour éliminer la stigmatisation à laquelle trop de personnes sont confrontées et faire en sorte que chacun reçoit les soins qu'il mérite.

« Le thème de cette année, « Les organisations communautaires font la différence », nous rappelle l'importance des organisations communautaires. Ces dernières mettent en place des réseaux de soutien pour veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, encouragent les gens à se faire dépister et aident les gens à trouver des services de traitement. Les activistes et les organisations communautaires améliorent la vie des gens. Ils offrent une précieuse éducation par les pairs, tout en militant en faveur de services durables et fiables pour les personnes vivant avec le VIH.

« Pour mettre fin à cette épidémie mondiale nous devons d'abord faire en sorte que les communautés aient les bons outils. En août, le Canada s'est engagé à verser plus de 930 millions de dollars au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette contribution appuiera les efforts de prévention, les services de traitement et les soins. Elle aidera également à mettre fin aux inégalités entre les sexes et aux inégalités sociales, y compris la pauvreté, qui favorisent la propagation de ces maladies. Le Canada demeure fermement résolu dans son engagement à l'égard de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction, en particulier pour les femmes, les filles et les groupes marginalisés.

« Cette année, nous avons également effectué des investissements importants dans la recherche sur le VIH/sida et nous avons lancé le plan d'action quinquennal sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Le plan appuie les efforts communautaires visant à joindre les personnes non diagnostiquées, ce qui contribue à améliorer l'accès aux traitements et aux soins, à prévenir de nouveaux cas et à réduire la discrimination.

« Aujourd'hui, j'encourage tout le monde à accroître la sensibilisation au VIH et à remettre en question les idées fausses qui mènent à la stigmatisation. Ensemble, nous pouvons mettre fin à cette épidémie mondiale et veiller à ce que tous reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin pour vivre leur vie pleinement et en bonne santé. »

