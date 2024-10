Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale

OTTAWA, ON, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale :

« La santé mentale est importante. Elle l'a toujours été. Pendant trop longtemps, toutefois, chercher du soutien pour des problèmes de santé mentale, c'était s'exposer à la stigmatisation. C'était quelque chose de honteux. Ce qui ajoutait encore à la souffrance des gens. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, nous sensibilisons la population à l'importance de s'occuper de notre santé mentale. Nous avons des conversations ouvertes et honnêtes sur l'importance de prendre soin de nous-mêmes et des autres. Nous éliminons les obstacles que la société a placés devant les personnes qui cherchent de l'aide.

« La santé mentale est un élément crucial de notre mandat. Plus tôt cette année, nous avons annoncé le nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes, qui aidera les organismes de santé communautaire de tout le pays à faire en sorte que les jeunes Canadiens aient accès aux soins de santé mentale dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Nous réalisons des investissements générationnels dans les soins de santé et veillons à ce que ce financement améliore les services de santé mentale offerts. Nous cherchons notamment à améliorer l'accès des peuples autochtones à des services de santé mentale fondés sur les distinctions et adaptés à leur culture. L'année dernière, nous avons amélioré l'accès aux services de prévention du suicide en lançant la ligne d'assistance téléphonique 9-8-8 pour la prévention du suicide, à laquelle les Canadiens peuvent accéder à partir de n'importe où, au moment où ils en ont besoin.

« Il reste encore beaucoup à faire pour éliminer la stigmatisation. Créons des environnements propices à la tenue de franches conversations sur la santé mentale. Aujourd'hui, prenez le temps de prendre des nouvelles de vos proches, de vos voisins et de vos collègues. Prenez soin de vous. Il n'y a rien de mal à ne pas se sentir bien. Et c'est normal de parler à quelqu'un et de se faire soigner. En nous mobilisant, nous pouvons éliminer la stigmatisation, aider les autres à se sentir appuyés et bâtir une société plus saine et plus compatissante pour tout le monde. »

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des idées suicidaires, téléphonez ou envoyez un message texte au 9-8-8. Le soutien est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Pour obtenir des renseignements sur la santé mentale et le bien-être et pour accéder à d'importants liens vers des services et de l'aide, consultez le site Canada.ca/santé-mentale.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre à tous les Autochtones du Canada des services de soutien et d'intervention immédiats en cas de crise par téléphone (numéro sans frais) et par clavardage. Ces services sont offerts en français et en anglais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et, sur demande, en cri, en ojibway et en inuktitut. Des conseillers expérimentés et compétents sur le plan culturel sont accessibles par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage en ligne à espoirpourlemieuxetre.ca.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

