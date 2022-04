OTTAWA, ON, le 7 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la santé :

« Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la santé et la création de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le thème de cette année, "Notre planète, notre santé", nous rappelle que notre santé et notre bien-être sont fondamentalement liés à la santé de notre planète. En effet, les crises du changement climatique et de la perte rapide de la biodiversité sont également des crises sanitaires.

« La prise de mesures concrètes pour faire face à la crise climatique et protéger notre environnement permettra d'offrir aux Canadiens de l'air pur et de l'eau propre - ainsi que tous les bienfaits qu'ils procurent - aujourd'hui et dans l'avenir.

« Les Canadiens constatent les effets des changements climatiques dans leurs communautés, partout au pays, qu'il s'agisse de feux de forêt, d'inondations, de sécheresses ou d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Ces catastrophes menacent la qualité de l'air et notre approvisionnement en eau potable et ont des répercussions sur notre sécurité alimentaire.

« Les changements climatiques contribuent également à la propagation de maladies infectieuses, comme la maladie de Lyme, qui est devenue plus fréquente au Canada, car les tiques à pattes noires se déplacent plus au nord à mesure que le climat se réchauffe. Les catastrophes liées au climat ont une incidence directe sur la santé mentale des gens, particulièrement durant la pandémie de COVID-19, et intensifient l'anxiété, le chagrin et les traumatismes qu'ils éprouvent.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour faire face à la crise climatique et s'adapter à ses répercussions. La semaine dernière, nous avons publié le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte, une feuille de route ambitieuse et réalisable qui nous permettra d'atteindre notre objectif climatique visant à réduire les émissions d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. D'ici la fin de l'année, notre gouvernement présentera la toute première Stratégie nationale d'adaptation du Canada, en collaboration avec des partenaires de partout au pays, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et les peuples autochtones. Ensemble, ces mesures permettront de lutter contre les changements climatiques, de protéger les Canadiens et nos communautés contre leurs effets et d'obtenir de meilleurs résultats pour la santé de tous.

« Comme nous l'avons vu ces dernières années, les crises sanitaires mondiales telles que la pandémie et les changements climatiques nous touchent tous. En continuant de prendre des mesures concrètes contre les changements climatiques, nous nous assurerons de laisser aux générations futures un air pur, de l'eau propre et un environnement sain. »

