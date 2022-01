Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante

OTTAWA, ON, le 24 janv. 2022 /CNW/ -

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante :

« Aujourd'hui, nous marquons la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, qui nous donne l'occasion de réfléchir et de rendre hommage à la richesse des cultures, du patrimoine et des réalisations des Africains et des membres des diasporas africaines au Canada et dans le monde.

« Sur les plans économique, social et spirituel, les contributions que les Africains et les personnes afro-descendantes ont apportées aux quatre coins du monde sont multiples. Ils ont façonné de nombreuses sphères d'activités, notamment les sciences, la médecine et les arts. Même si les occasions de reconnaître et d'apprécier la culture africaine et afro-descendante étaient limitées dans le passé, cette journée nous invite à rendre hommage à toute la richesse des cultures africaines et afro-descendantes et à prendre conscience de leur caractère indispensable pour la culture commune du monde. Aujourd'hui et tous les jours, nous devons protéger et promouvoir la diversité culturelle en tant que catalyseur du dialogue, de la paix et de la prospérité pour les Africains, les personnes afro-descendantes et l'humanité dans son ensemble.

« L'inclusion et le respect de la diversité sont les pierres angulaires de l'identité canadienne et le cœur de notre démocratie. Nous devons rejeter toutes les formes de racisme et de discrimination. Nous devons également éliminer les inégalités et les iniquités en faisant preuve de leadership et en fournissant aux communautés les outils dont elles ont besoin. C'est pourquoi le gouvernement du Canada reconnaît officiellement la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, une initiative des Nations Unies qui se déroule de 2015 à 2024 et porte sur les thèmes de la reconnaissance, de la justice et du développement. Nous réitérons notre volonté d'adopter une approche pangouvernementale qui s'appuie sur le cadre de la Décennie. Pour ce faire, nous comptons mettre en œuvre des projets et politiques propres à contrer le racisme, la discrimination et les préjugés à l'égard des Noirs dans nos institutions publiques et privées. Nous continuerons à nous inspirer des principes de la Décennie afin de créer des mesures concrètes visant à garantir l'égalité devant la loi, à éradiquer la pauvreté et l'exclusion sociale, et à éliminer le racisme et la discrimination à l'égard des personnes afro-descendantes au Canada.

« Avec la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, par le biais du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, le gouvernement fait preuve de leadership en s'attaquant aux enjeux de racisme systémique à travers le pays. En 2020, nous avons lancé le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du Canada. Ce programme vise à aider les propriétaires d'entreprise et entrepreneurs canadiens noirs - qui ont fait face à des obstacles exacerbés durant la pandémie de COVID-19 - à faire croître leur entreprise. Il vise également à leur fournir les outils dont ils auront besoin pour réussir et bâtir leur avenir. En 2021, dans le cadre du programme, nous avons annoncé que les demandes de prêts étaient acceptées par le biais du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires afin de fournir aux entrepreneurs et propriétaires d'entreprise noirs le financement nécessaire pour surmonter les défis liés à la gestion d'une entreprise. Nous avons également noué de nouveaux partenariats pour créer le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, où des travaux de recherche seront menés pour cerner des obstacles et déceler des opportunités d'accentuer la mise en place d'une économie de marché inclusive qui valorise et amplifie les contributions des groupes sous-représentés.

« L'an dernier, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons coparrainé une résolution visant à faire du 31 août la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine. Cette journée commémorative vise à rendre justice aux Africains et aux personnes d'ascendance africaine, ainsi qu'à faire connaître leurs luttes, leurs espoirs et leur résilience. Nous avons également salué la création par l'Assemblée générale des Nations Unies de l'Instance permanente des personnes d'ascendance africaine. Celle-ci servira d'organe consultatif auprès du Conseil des droits de l'homme et encouragera la pleine intégration politique, économique et sociale des Africains et des personnes d'ascendance africaine en tant que citoyens égaux dans le monde entier. Ici, au pays, le gouvernement du Canada a désigné plus de 40 personnes, lieux et événements d'importance historique nationale qui reflètent toute la place des Canadiens noirs dans le patrimoine commun de notre pays. Ces désignations, comme celles d'Africville, de Richard Pierpoint et de Mary Ann Shadd, reconnaissent des tragédies et injustices passées tout en mettant en valeur la persévérance, la résistance et la force des Canadiens noirs. Le fait de raconter ces histoires nous permet de créer des plateformes pour discuter des aspects sous lesquels les personnes d'ascendance africaine continuent d'unir, d'influencer et de façonner notre pays - et surtout notre avenir.

« Notre façon de reconnaître les Africains et les personnes afro-descendantes s'est améliorée, mais il nous reste beaucoup de travail à faire. Le gouvernement du Canada continuera d'agir avec des partenaires à travers le pays pour veiller à ce que les programmes et services fédéraux s'adressant aux Canadiens noirs soient adaptés à leurs réalités et à leurs besoins. De plus, nous allons travailler avec l'Union africaine et d'autres partenaires internationaux en vue de promouvoir et de renforcer la paix et la sécurité, les droits de la personne, l'aide humanitaire, le commerce, la gouvernance démocratique et les initiatives axées sur le développement avec des pays en Afrique. Ensemble, nous pouvons éliminer les obstacles à l'inclusion et veiller à ce que chacun ait sa chance de réussir, peu importe qui il est et d'où il vient.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à se renseigner davantage au sujet des cultures africaines et afro-descendantes. Je les encourage également à participer aux activités virtuelles soulignant la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. »

