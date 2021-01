OTTAWA, ON, le 24 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante :

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, nous célébrons les nombreuses cultures dynamiques de l'Afrique et des diasporas africaines dans le monde entier. C'est également une occasion de reconnaître et de promouvoir les cultures africaines comme un catalyseur du dialogue, du développement durable, de la croissance, de la prospérité et de la paix.

« Les cultures africaines et afro-descendantes sont riches et diversifiées. Tout au long de l'histoire, les personnes d'origine africaine ont apporté d'importantes contributions économiques, politiques, sociales, culturelles et spirituelles au Canada et au reste du monde. Bien que ces contributions méritent d'être célébrées, nous devons en faire plus pour reconnaître et mettre en valeur les cultures et le patrimoine africains et afro-descendants. En effet, ces cultures font partie intégrante du patrimoine mondial commun, et nous devons les préserver. Nous devons aussi continuer de favoriser la diversité culturelle.

« Au Canada, nous sommes déterminés à bâtir un pays plus inclusif et plus égalitaire. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada reconnaît officiellement la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Cette décennie permet de souligner les importantes contributions des personnes d'ascendance africaine au Canada et dans le monde entier. Elle fournit également un cadre permettant aux acteurs étatiques et non étatiques de prendre des mesures favorisant la reconnaissance, la justice et le développement. Ces mesures aideront à lutter contre le racisme, la discrimination et les inégalités persistantes auxquelles font face les Canadiens d'origine africaine.

« En reconnaissance de cette étape importante, nous continuons de soutenir des projets visant à célébrer les communautés noires dynamiques au Canada ainsi qu'à partager leur savoir et à renforcer leurs capacités. De plus, ces investissements aideront les communautés à mettre sur pied le premier institut national pour les Noirs au Canada, qui aura pour mission de faire progresser les initiatives qui affectent les Noirs à un niveau systémique. Nous soutenons également des projets locaux dirigés par les communautés en vue de donner aux jeunes Noirs des moyens d'agir. Ces projets ont pour but de lutter contre la discrimination, d'offrir des opportunités et de favoriser l'autonomie par la promotion de l'histoire et de la culture des communautés noires. Ils permettront aussi d'aider les jeunes à acquérir des compétences en leadership et à renforcer leur participation citoyenne.

« L'automne dernier, nous avons annoncé le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires afin d'aider des milliers de propriétaires d'entreprises et d'entrepreneurs d'un bout à l'autre du pays à faire face à la pandémie mondiale de COVID-19 et à faire croître leurs entreprises. Cette année, nous avons lancé un programme pilote visant à ouvrir des possibilités d'appel d'offres pour les entreprises appartenant à des Noirs ou exploitées par un membre des communautés noires. De plus, nous étudions les possibilités d'améliorer encore davantage la diversité des fournisseurs au sein du gouvernement. Nous contribuons également à stimuler la croissance économique et les investissements ainsi qu'à réduire la pauvreté en Afrique. À cet égard, nous appuyons la Zone de libre-échange continentale africaine par l'intermédiaire du Centre africain des politiques commerciales de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.

« Même si des progrès ont été réalisés, il reste encore beaucoup de travail à faire pour résoudre les problèmes systémiques qui subsistent partout au pays. C'est pourquoi, dans le cadre de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme, nous continuerons de combattre le racisme et d'éliminer les inégalités en donnant les moyens d'agir aux communautés, en sensibilisant les gens et en changeant les attitudes. Nous prendrons des mesures concrètes pour lutter contre le racisme envers les Noirs et pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance sous toutes leurs formes.

« Le Canada a toujours été un ardent défenseur des droits de la personne et des valeurs démocratiques sur la scène mondiale. Nous appuyons la vision de l'Union africaine, qui consiste à trouver des solutions africaines aux défis politiques, économiques et de développement auxquels le continent est confronté. Le Canada continuera de travailler avec nos nombreux partenaires en Afrique pour faire progresser des priorités communes et pour bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens et les Africains.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à prendre part aux activités virtuelles visant à commémorer la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. J'encourage également tous les Canadiens à réfléchir à la manière dont nous pouvons bâtir un monde plus sûr, plus juste et plus équitable pour tous. »

