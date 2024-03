OTTAWA, ON, le 22 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau :

« L'eau est la plus précieuse ressource naturelle que nous ayons. Elle contribue à notre santé, nous permet de cultiver nos aliments et alimente l'économie. Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de l'eau, nous réitérons notre engagement à préserver et à protéger l'eau propre, pour le bien des prochaines générations.

« Un cinquième de l'eau douce de la planète se trouve au Canada. Cependant, comme les changements climatiques menacent de plus en plus nos cours d'eau, nous devons prendre des mesures déterminantes pour les protéger. C'est pourquoi, l'année dernière, nous avons annoncé la création de l'Agence canadienne de l'eau à Winnipeg et avons investi 650 millions de dollars sur 10 ans dans le Plan d'action sur l'eau douce afin de protéger la qualité de l'eau et les écosystèmes de partout au pays.

« Pour donner suite aux demandes des Premières Nations, nous avons présenté le projet de loi C-61, la Loi sur l'eau propre des Premières Nations, qui vise à mettre en place des protections juridiquement contraignantes en matière d'eau potable, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous veillons aussi à ce que tous les avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme soient levés. À la suite d'investissements substantiels et nécessaires dans les communautés des Premières Nations, nous avons soutenu la levée de 144 avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme et de plus de 270 avis à court terme.

« L'eau potable est un droit de la personne, et le Canada a promis d'en assurer l'accès dans le cadre de son engagement à favoriser l'avancement des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'eau, "L'eau pour la paix", nous rappelle d'ailleurs la nécessité d'unir nos forces pour protéger et conserver l'eau et d'en étendre l'accès aux 2,2 milliards de personnes sur la planète qui n'ont pas accès à de l'eau potable.

« En cette Journée mondiale de l'eau, j'invite tous les Canadiens à réfléchir à l'importance de notre plus précieuse ressource. Il est de notre devoir à tous de protéger et de conserver nos cours d'eau partagés et, en travaillant tous ensemble, nous pourrons contribuer à la sécurité de l'approvisionnement en eau pour tous, aujourd'hui et à l'avenir. »

