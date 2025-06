LA HAYE, Pays-Bas, le 25 juin 2025 /CNW/ - Le monde est de plus en plus dangereux et divisé, le système international fondé sur des règles est soumis à des pressions sans précédent et les conflits mondiaux sont de plus en plus fréquents et imprévisibles. Face à cette situation, le Canada et ses Alliés renforcent leurs capacités de défense afin d'accroître notre sécurité collective.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le Canada et ses Alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ont convenu d'un nouvel engagement en matière d'investissements de défense, consistant à investir 5 pour cent du PIB annuel d'ici à 2035 pour assurer notre sécurité individuelle et collective. L'engagement s'aligne sur les objectifs du Canada en matière de défense et de sécurité.

Dans le cadre de cet engagement de 5 %, le Canada investira 3,5 % de son PIB dans ses capacités militaires fondamentales, en augmentant ses investissements récents. Cela se traduira par de nouveaux investissements dans les Forces armées canadiennes, la modernisation de nos équipements et technologies militaires, le renforcement des industries de la défense du Canada et la diversification de nos partenariats en matière de défense. Les 1,5 % supplémentaires du PIB seront consacrés aux investissements dans les dépenses essentielles liées à la défense et à la sécurité comme les nouveaux aéroports, ports, infrastructures de télécommunications, systèmes de préparation aux situations d'urgence, et autres investissements à double usage qui servent à la défense et à la protection civile. Il est important de noter que les progrès réalisés dans le cadre de cet engagement seront réexaminés en 2029 afin de s'assurer que les dépenses des Alliés correspondent au contexte mondial en matière de sécurité.

Lors du sommet, le Canada et ses Alliés ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine et les dirigeants ont convenu de la nécessité d'une paix juste et durable. Les contributions du Canada à la défense de l'Ukraine et à ses industries de défense, y compris l'aide militaire de 2 milliards de dollars annoncée la semaine dernière lors du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta, sont incluses dans nos contributions à l'OTAN, car la sécurité de l'Ukraine est essentielle à notre sécurité collective.

Citations

« Le monde est de plus en plus dangereux et divisé. Le Canada doit renforcer sa défense pour mieux protéger sa souveraineté, ses intérêts et ses Alliés. Ces investissements permettront non seulement de renforcer nos capacités militaires, mais aussi de développer nos industries et de créer de bons emplois bien rémunérés dans notre pays. Si nous voulons un monde plus sûr, nous avons besoin d'un Canada plus fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada est fier d'être un membre fondateur de l'Alliance. Dans un monde de plus en plus instable et imprévisible, nous réalisons les investissements cruciaux nécessaires pour assurer la sécurité des Canadiens, soutenir nos Forces armées et renforcer notre rôle en Europe et sur la scène internationale. L'engagement renouvelé d'investir 5 % du PIB dans la défense d'ici 2035 réaffirme l'engagement ferme du Canada en faveur de notre sécurité, de notre souveraineté et de l'OTAN. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

Document connexe

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]