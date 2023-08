OTTAWA, ON, le 19 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire :

« Chaque jour, les travailleurs humanitaires risquent leur vie pour en sauver d'autres. En cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, nous rendons hommage aux héros qui, de manière désintéressée, fournissent de la nourriture, de l'eau, des soins de santé et d'autres produits de première nécessité à ceux qui en ont besoin.

« Le thème de cette année, "#QuoiQuilArrive", témoigne de la volonté inébranlable des travailleurs humanitaires de protéger les autres et de leur fournir des services essentiels, sans égard à leur propre sécurité. La Journée mondiale de l'aide humanitaire a été instituée il y a vingt ans aujourd'hui, à la suite d'un attentat perpétré contre le siège de l'Organisation des Nations Unies à Bagdad, en Irak. Dans cette tragédie, vingt-deux travailleurs humanitaires ont été tués et plus de 150 autres ont été blessés. Aujourd'hui, nous sommes solidaires des efforts déployés dans le monde afin de protéger les travailleurs humanitaires, qui continuent d'être exposés à un risque élevé d'attaques et de violence.

« Au cours de la dernière décennie, le nombre de gens ayant besoin d'aide humanitaire a plus que triplé, en raison des conflits et des conséquences des changements climatiques. Le Canada reste un partenaire indéfectible des initiatives d'aide humanitaire. Il collabore avec des partenaires humanitaires expérimentés, notamment les Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des organisations non gouvernementales, afin de fournir une aide d'urgence aux personnes en situation de vulnérabilité. En outre, dans le cadre de notre Politique d'aide internationale féministe, nous continuons à défendre et à promouvoir les droits des femmes et des filles, qui sont touchées de manière disproportionnée par les conflits armés, et nous plaçons leur voix au centre de nos efforts humanitaires.

« La Russie poursuit sa guerre brutale contre l'Ukraine, et le Canada sera là pour soutenir les Ukrainiens aussi longtemps qu'il le faudra. Depuis le début de l'invasion massive de Poutine, nous avons engagé plus de 352 millions de dollars d'aide humanitaire pour soutenir les personnes vulnérables touchées par le conflit en Ukraine en leur fournissant de la nourriture, de l'eau, des abris et de l'aide médicale, entre autres.

« Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, je remercie tous les travailleurs humanitaires qui consacrent courageusement leur vie à faire du monde un endroit meilleur. »

