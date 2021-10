OTTAWA, ON, le 17 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, nous réfléchissons aux progrès réalisés par la communauté internationale pour mettre fin à la pauvreté. Nous reconnaissons également qu'il reste du travail à faire pour améliorer le bien-être des gens au Canada et dans le monde.

« Le thème de cette année est "Construire l'avenir ensemble : Mettons fin à la pauvreté persistante en respectant toutes les personnes et notre planète". La pandémie de COVID-19 a mis en péril des décennies de progrès accomplis pour éradiquer la pauvreté dans le monde. Alors que nous nous remettons d'une crise qui ne survient qu'une fois par siècle, ce thème nous incite à travailler ensemble, y compris avec ceux qui vivent dans une pauvreté persistante, pour éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Pour ce faire, nous devons mettre en œuvre des stratégies pour protéger les droits de la personne et faire en sorte d'inclure tout le monde.

« La réduction de la pauvreté est une priorité pour le gouvernement du Canada. C'est pourquoi nous avons lancé la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté, qui fixe des objectifs ambitieux et concrets de réduction de la pauvreté. De plus, nous effectuons des investissements à long terme pour soutenir les aînés, accroître les options en matière de logement, fournir de l'eau potable, améliorer le transport et offrir des services de perfectionnement des compétences et de formation, afin de nous attaquer aux dimensions multiples de la pauvreté. Nous avons instauré l'Allocation canadienne pour enfants et nous allons de l'avant avec l'établissement de services de garde à 10 $ par jour à l'échelle du Canada afin de rendre la vie plus abordable pour les familles et d'accroître la participation des femmes au marché du travail. Ce faisant, nous créerons de nouveaux emplois et favoriserons une croissance économique solide. Nous travaillons également avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les groupes communautaires pour réduire la pauvreté dans tout le pays. Nous avons aidé à sortir plus de 1,3 million de Canadiens de la pauvreté depuis 2015, et nous restons déterminés à réduire la pauvreté de 50 % d'ici la fin de la décennie.

« Bien que nous ayons réalisé des progrès au chapitre de la réduction de la pauvreté, la COVID-19 a mis tous ces progrès en péril. Pour aider à assurer la sécurité des Canadiens et à gérer les répercussions socio-économiques de la pandémie, nous avons fourni 350 milliards de dollars en soutien aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant cette période difficile, dont 290 milliards de dollars en mesures de soutien directes. Et nous continuerons de soutenir les Canadiens tant que nous serons confrontés à cette pandémie. Le Budget 2021 prévoit des investissements de plus de 100 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada, qui vise à créer de bons emplois et à soutenir une relance durable et inclusive. Ces investissements nous aideront à en finir avec la COVID-19 et à guérir les blessures infligées par la récession en créant une économie plus innovatrice, plus inclusive et plus compétitive.

« Le Canada déploie des efforts au pays et à l'étranger pour mettre en œuvre le Programme et les Objectifs de développement durable à l'horizon 2030, et bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère pour tous. Depuis l'an dernier, le Canada a consacré plus de 2,6 milliards de dollars à l'aide internationale pour lutter contre la COVID-19 dans le monde. L'aide internationale du Canada permet de répondre aux besoins humanitaires engendrés par la pandémie et d'autres crises, et de soutenir le rétablissement et la résilience des pays en développement. Guidés par notre Politique d'aide internationale féministe, nous collaborons de près avec nos partenaires internationaux afin de réduire la pauvreté et les inégalités, et de relever les défis particuliers auxquels sont confrontées les femmes et les filles.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à se joindre à moi pour remercier tous ceux qui travaillent sans relâche, jour après jour, pour aider les autres à sortir de la misère. Profitons de cette occasion pour nous engager de nouveau à éradiquer la pauvreté de notre vivant. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la pauvreté, ici au Canada et dans le monde entier. »

